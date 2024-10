Abend-Routine: Mit dieser kleinen Geste macht Prinz William seine Kate glücklich

Was ist das Geheimnis der starken Liebesbeziehung von Thronfolger Prinz William (42) und seiner Frau Kate (42), der Prinzessin von Wales? Neben der starken Verbundenheit und unerschütterlichen Loyalität soll es vor allem eine kleine Geste: ein allabendliches Geschenk des Prinzen an seine Liebste.

Wie das schottische Boulevardmagazin "Daily Record" herausgefunden haben will, serviert Prinz William seiner Kate jeden Abend eine ganz besondere Leckerei. Denn auch royale Liebe geht durch den Magen - und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.

Was ist es, womit William jeden Tag seine Gattin erfreut? Schokolade? Ein Cupcake? Nein: Wie ein königlicher Insider dem "Daily Record" verriet, handelt es sich um ein Getränk. Aber nicht um ein Guinness-Bier, von dem es bisher hieß, es sei Kates Lieblingsgetränk. Vielmehr serviert der Prinz, wenn die drei gemeinsamen Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) im Bett sind, seiner Prinzessin einen Gin Tonic als Gute-Nacht-Drink.

Die Royal Fans reagierten auf die "Enthüllung" beinahe mit einem kollektiven wohligen Seufzen. Zeigt es doch in ihren Augen, dass auch Royals Menschen wie du und ich sind, die sich mit kleinen Aufmerksamkeiten stärken. Vor allem nach der Krankengeschichte von Kate, die gerade den Krebs besiegt zu haben scheint, freuen sich die Menschen über die gute Stimmung im royalen Hause. Ein weiteres Signal: Die Royals sind wie normale Menschen, wenn es darum geht einfach nach einem stressigen Tag zu entspannen.

Die Briten lieben ihr königliches Traumpaar. Es hatte sich 2001 auf der St. Andrews Universität kennengelernt und fand nach einer Datingphase, die auch eine vorübergehende Trennung im Jahr 2007 beinhaltete, endlich zusammen. Das Happy End wurde mit der Hochzeit am 29. April 2011 wahr. Seither gilt ihre Liebesgeschichte nicht nur als märchenhafte Romanze, sondern als vorbildliche Liebe, die auf Zuneigung, Respekt und Gleichberechtigung basiert.

Prinz William war nie neidisch auf seine Frau Kate

Das sagte auch die frühere königliche Korrespondentin der BBC, Jennie Bond, gegenüber dem Magazin "OK!". Ihrer Ansicht nach sei es entscheidend, dass der Prinz und die Prinzessin die persönlichen Interessen des anderen unterstützten, sei es, "indem sie ihre Kräfte bei Projekten bündeln, die ihnen beiden am Herzen liegen, etwa im Bereich der psychischen Gesundheit, oder indem sie dem anderen erlauben, im Mittelpunkt zu stehen und für ihre Überzeugungen einzutreten".

Laut Bond ist vor allem Williams Support für Kate entscheidend für ihre Entwicklung in der Königsfamilie und der Öffentlichkeit gewesen: "Ich nehme an, dass sie am Anfang etwas schüchtern wirkte. Aber wenn man diese Beziehung mit Charles und Diana vergleicht, fällt mir auf, dass William große Anerkennung verdient, weil er nie neidisch auf die Aufmerksamkeit wirkte, die seine Frau bekommt. Wenn sie sich für bestimmte Themen wie psychische Gesundheit oder frühkindliche Bildung einsetzt, stellt er sie ohne Umschweife in den Mittelpunkt." Dann rücke er selbstlos ins "zweite Glied".

Das Ergebnis, so Bond: "Sie sind ein unglaublich starkes Paar, was ihr viel Selbstvertrauen gibt." Bond lobte William für seinen Einsatz für die große Liebe zu Kate: "Er hat sie sanft in das Leben im Königshaus eingeführt, sie zum Strahlen gebracht und immer wieder gezeigt, dass er sehr stolz auf sie ist." Und dieses Gefühl, diese Liebe manifestierte sich im täglichen Gute-Nacht-Ritual mit dem royalen Gin Tonic.