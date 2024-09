Abschied von Jens: Danni Büchner erinnert sich im Dschungelcamp an ihren Mann

Ein Gespräch über den Tod von Kader Loths geliebter Schwiegermama weckte auch in Danni Büchner emotionale Erinnerungen. Auf Nachfrage erzählte sie ihrer Dschungel-Freundin, wie sie im November 2018 den Tod ihres Ehemannes Jens und die Zeit danach erlebte ...

Anzeige

Bereits bei "Das große Promi-Büßen" zeigte Danni ihre emotionale Seite Joyn Schau dir "Das große Promi-Büßen" mit ihr auf Joyn an Außerdem erwarten dich dort weitere tolle Serien, Filme und Shows.

Im Dschungelcamp hat man viel Zeit zum Nachdenken - klar, dass da auch die Erinnerungen an dunkle Zeiten im Leben hochkommen. Zu einem hochemotionalen Gespräch kam es zum Beispiel zwischen Danni Büchner (46) und Kader Loth (51). Letztere hatte erst wenige Wochen vor dem Dreh ihre Schwiegermutter verloren, die für sie "wie eine zweite Mama" gewesen sei. "Es ist einfach zu früh und ich habe es noch nicht verarbeitet. Jetzt ist eine große Lücke da", gestand sie.

Danni weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Daher interessierte sich Kader für ihre Erfahrungen, fragte, ob zum Beispiel noch Bilder von Dannis verstorbenen Ehemann Jens Büchner (1969-2018) bei ihr zu Hause hängen. "Nicht viele", antwortete Danni. Jens' Urne aber stehe auch in ihrem Haus auf Mallorca. Das überraschte Kader: "Ach, du hast ihn einäschern lassen?" Das habe er selbst so gewollt, erklärte Danni. "Und er wollte nach Hause."

Anzeige

Anzeige

Keine Zeit zum Trauern für Kader?

Vorsichtig fragte Kader weiter, und Danni gab bereitwillig Auskunft. Ob Jens Angst vor dem Tod gehabt habe? "Er hatte panische Angst, aber er hatte auch panische Schmerzen und dementsprechend hat er Medikamente bekommen gegen die Schmerzen und dass sein Körper langsam so abbaut. Und dann saß ich an seinem Bett und dann um halb 7 ... in dem Moment, in dem ich mit ihm allein war, darauf hat er gewartet. Das war's." Er sei einfach eingeschlafen.

Dass sie wieder richtig frei atmen konnte, ohne ständig an Jens denken zu müssen, habe über zwei Jahre gedauert. Eigentlich sei der Dschungel-Aufenthalt für die trauernde Kader nun auch zu früh, glaubte Danni und dachte dabei auch an ihre eigene Teilnahme nur ein gutes Jahr nach Jens Büchners Tod.

Büchner wurde von Ex-Partner "beleidigt, geschlagen, angespuckt"

"Da ist für sie eine Welt untergegangen", wusste Kader, die sie laut Danni als eine der wenigen Promi-Freundinnen in der Zeit der Trauer unterstützt habe. Denn nicht immer hatte Danni so viel Liebe erfahren wie von Jens, wurde später im Gespräch mit Sarah Knappik deutlich. Nach dem Tod ihres ersten (bereits von ihr geschiedenen) Mannes war sie in einer gewaltvollen Beziehung gelandet. "Viele Jahre" habe ihr Partner sie "beleidigt, geschlagen, angespuckt. Irgendwann wusste ich gar nicht mehr weiter. Ich habe all das geglaubt, was dieser Mensch zu mir gesagt hat in der Wut."

Anzeige

Anzeige

Für die Kinder gekämpft

Dadurch sei sie in eine Depression gerutscht, habe auch angefangen, sich selbst zu verletzen. Die Kraft, sich therapeutische Hilfe zu holen, fand sie nur aus Angst um ihre ältesten drei Kinder aus erster Ehe, die damals noch unter zehn waren (Zwei weitere bekam sie später mit Jens.). Ihre Therapeutin und ihr Arzt hätten ihr gesagt: "Wenn keiner hilft, dann müssen deine Kinder in eine Pflegefamilie."

Das habe sie auf keinen Fall gewollt und sich darum zurück ins Leben gekämpft, gestand Danni Sarah unter Tränen. Die war beeindruckt von dieser "unfassbaren Stärke". Dass ihre Mutterqualitäten gelobt wurden, bedeutete Danni viel, hatte sie doch selbst immer wieder daran gezweifelt. Bleibt zu hoffen, dass die Zukunft mehr Rosiges für sie bereithält ...