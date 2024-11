Absoluter Lieblingsfilm: Kevin Costner verrät beim Bambi seinen persönlichen Favoriten

Er war wohl DER Star des Abends beim Bambi 2024: Kevin Costner wurde in der Kategorie "Schauspieler international" mit der berühmten Trophäe geehrt. Im exklusiven ProSieben-Interview sprach der Hollywood-Star mit uns über seine Filmvorlieben.

Kevin Costner zählt schon seit Jahrzehnten zu den größten Stars Hollywoods. Er wirkte in unzähligen Filmen und Serien mit - darunter in "JFK - Tatort Dallas" (1991), "Man of Steel" (2013) und "Yellowstone" (seit 2018). Aktuell arbeitet er an seinem neusten Projekt "Horizon". Wir haben den Schauspieler auf dem roten Teppich der 76. Bambi-Verleihung getroffen und ihn gefragt, welchen Film er sich denn privat immer wieder ansehen könnte. Die Antwort dürfte einige Fans überraschen. "Ich mag 'The Sand Pebbles' (zu deutsch: 'Kanonenboot am Yangtse-Kiang') aus den 1960er-Jahren. Der ist wirklich gut", schwärmte Costner.

In dem Film geht es um den chinesischen Bürgerkrieg im Jahr 1926 auf dem Yangtse-Kiang. Das US-Kanonenboot "San Pablo" patrouilliert während des Krieges auf dem Fluss. Immer wieder kommt es dabei zu Machtkämpfen zwischen den Chinesen und den Amerikanern.

Kevin Costner schwärmt von seiner Arbeit

In unserem Exklusiv-Interview erzählte der 69-Jährige zudem, wie stolz er auf seine Arbeit ist. So schwärmte er:

Ich liebe es, originelle Filme zu schaffen. Kevin Costner, , 2024

Costner habe das Gefühl, dass er genau das mit seinem neuesten Projekt "Horizon" erreicht habe. "Und wenn ich zurück in die USA komme, werde ich hoffentlich einen weiteren Film machen, der dann wieder anders als 'Horizon' ist'", meinte die Hollywood-Legende abschließend.