Achtung, Spoiler: Nach Ellen Pompeos "Grey's Anatomy"-Ausstieg verlässt auch SIE jetzt die Serie

Das Wichtigste in Kürze Fast zehn Jahre spielte Kelly McCreary die Rolle der Dr. Maggie Pierce in der Arztserie "Grey's Anatomy“.

Nun verlässt die 41 Jahre alte Schauspielerin die Hit-Show in einem tränenreichen Finale.

Nicht der einzige Abgang, den Fans der Serie aktuell verkraften müssen.

Emotionaler Abschied bei "Grey's Anatomy“. Nach über neun Jahren verlässt Kelly McCreary die Ärzteserie. In der Rolle der Dr. Maggie Pierce spielte sie die Halbschwester von Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo). Am Ende der zehnten Staffel übernahm Dr. Maggie Pierce im Grey Sloan Memorial Hospital einen Job als leitende Herzchirurgin. Am 13. April flimmerte McCrearys Abschiedsfolge über die TV-Bildschirme in den USA. So emotional war ihr letzter Auftritt.

***ACHTUNG SPOILER***

So emotional war die "Grey's Anatomy"-Abschiedsfolge von Kelly McCreary

In McCrearys letzter Folge nimmt sie in der Rolle der Maggie einen neuen Job in Chicago an und plant, das Grey Sloan Memorial Hospital zu verlassen. Trotz des Vorwurfes der Illoyalät von Maggies Vater Dr. Richard Webber, gespielt von James Pickens Jr., bleibt sie bei ihrer Entscheidung. Auch die Ehe mit Dr. Winston Ndugu, gespielt von Anthony Hill, droht zu zerbrechen. Ehe Maggie zum Flughafen fährt, lässt sie sich auf eine letzte Operation ein, bei der sie einen großen Herztumor entfernt. Ehemann Winston steht ihr dabei zur Seite, die OP gelingt und die Liebe der beiden entfacht wieder. Doch das hält nicht lange an.

Maggie und Winston verbringen noch eine gemeinsame Nacht zusammen und sie fragt ihren Ehemann, ob er mit ihr nach Chicago kommt. Es bricht ein Streit aus. Maggie geht und Winston bleibt, obwohl sie sich noch lieben.

Nachdem sich Maggie unter Tränen von ihren Kollegen und Familienmitgliedern verabschiedet hat, steigt Maggie samt Koffer ein letztes Mal in den Aufzug des Krankenhauses.

Im Video: Das sagt Kelly McCreary zu ihrem Abschied von "Grey's Anatomy"

Auch Hauptdarstellerin Ellen Pompeo verlässt die Serie

Neben dem Abgang von Kelly McCreary müssen Fans der Serie auch den Verlust der Hauptfigur Meredith Grey verkraften. Ellen Pompeo zieht ein letztes Mal den OP-Kittel im Grey Sloan Memorial Hospital an und verabschiedet sich. Die "Grey’s Anatomy"-Ikone zu ihrem Serien-Aus:

"Ich bin ewig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey, und der Serie über 19 Staffeln hinweg entgegengebracht habt. Nichts davon wäre möglich gewesen, ohne die besten Fans der Welt.". Ellen Pompeo , 2023

Kleiner, großer Trost für alle Meredith-Anhänger:innen: "Die Show muss weitergehen, und ich komme auf jeden Fall für einen Besuch zurück", verrät Ellen Pompeo zum Abschied. Man darf also auf Gastauftritte gespannt sein. Wie im Fall von Serienstar Ellen Pompeo wird erwartet, dass auch Kelly McCreary in Zukunft für gelegentliche Kurzbesuche und Gastauftritte zur populären Krankenhaus-Serie zurückkehren wird.

ProSieben zeigt die 19. Staffel von "Grey‘s Anatomy"

Deutsche Fernsehzuschauer können die 19. "Grey's Anatomy"-Staffel ab dem 24. April auf ProSieben im Free-TV sehen. Wie "Deadline" kürzlich berichtet hat, ist eine 20. Staffel bereits geplant. Mit dem Abgang der beiden Schauspielerinnen ist noch nicht alles aus erzählt. Schöpferin Shonda Rhimes verrät kürzlich: So geht es mit "Grey's Anatomy" weiter!

