Adan Canto: "X-Men"-Star ist mit nur 42 Jahren gestorben 

Trauer um den mexikanischen Schauspieler Adan Canto (1981-2024): Der aus unter anderem "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" und "Designated Survivor" bekannte Darsteller ist am 8. Januar im Alter von nur 42 Jahren gestorben.

Wie seine Vertreterin unter anderem gegenüber "The Hollywood Reporter" bekannt gab, starb er an den Folgen einer Krebserkrankung. Cantos Krankheit war nicht öffentlich bekannt. Er hinterlässt seine Frau Stephanie Ann Canto und die beiden gemeinsamen Kinder. Auf Instagram teilte seine Partnerin bereits ein gemeinsames Selfie sowie einen Vers aus der Bibel. "Für immer mein Schatz Adan, bis bald", schrieb sie abschließend.

Geboren wurde Adan Canto im Dezember 1981 in Mexiko. Sein Debüt als Schauspieler gab er bereits im Alter von neun Jahren im Filmdrama "Bittersüße Schokolade" (1992). Seinen großen Durchbruch feierte der Schauspieler 2013 an der Seite von Kevin Bacon (65) in der Serie "The Following". Weitere Bekanntheit erlangte er durch die Serien "Narcos" (2015), "Designated Survivor" (2016) und "The Cleaning Lady" (2022).

In Filmen sah man ihn zuletzt in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" (2014), "Before Tomorrow" (2014) sowie "Bruised" (2020).

Stars trauern um Adan Canto

Einige seiner Schauspiel- und Serienkollegen zollten Canto in den sozialen Medien Tribut. Sein Co-Star aus "Designated Survivor", Kiefer Sutherland (57), postete auf Instagram ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Foto und liebevolle Abschiedsworte: "Der Verlust von Adan Canto bricht mir das Herz. Er war so ein wunderbarer Geist. Als Schauspieler war es sein Wunsch, gute Leistungen zu erbringen, großartig zu sein und es dann noch besser zu machen, wirklich beeindruckend und wir werden ihn sehr vermissen."

Halle Berry (57), mit der Canto bei den Filmen "Bruised" und "X-Men" zusammenarbeite, schrieb auf Instagram: "Mir fehlen noch die Worte... Aber mein lieber, süßer Freund Adan hat gerade seine Flügel bekommen. Für immer, immer in meinem Herzen."