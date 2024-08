Adele: So hat der Pop-Superstar 45 Kilo abgenommen

Diese Frau ist ein Wunder. Die Drei-Oktaven-Stimme von Adele (35) bezeichneten Kritiker als "göttlich". In den letzten Jahren machte die Britin aber auch als "Abnehmwunder" von sich reden. Sie verlor über 45 Kilogramm. Wie hat sie das geschafft?

"Adele ist eines der größten Talente, die das Insel-Königreich in diesem Jahrtausend zu bieten hat. Sie kann fabelhaft singen und noch viel bessere Songs schreiben." Das schrieb Christoph Dallach vom "KulturSpiegel" bereits 2010. Da hatte die Londoner Mezzosopranistin gerade zwei Grammys für ihr Album "19" gewonnen. Von ihren Triumphen mit "Skyfall", dem James-Bond-Titelsong, für den sie den Oscar gewann und der eine der meistverkauften Singles aller Zeiten wurde, war da also noch gar nichts zu ahnen. Noch weniger allerdings auch davon, dass die Sängerin zum Idol aller Abnehmwilligen wurde: Innerhalb von knapp zwei Jahren verlor Adele über 45 Kilogramm. Jüngste Bilder lassen vermuten, dass sie die 50-Kilo-Grenze geknackt hat.

Adele trainierte während Corona täglich dreimal

Es wurde spekuliert, dass die Trennung von ihrem Mann Simon Konecki, dem Vater ihres Sohnes Angelo (11), der Auslöser für ihren Gewichtsverlust gewesen sei. Dem erteilte Adele in mehreren Interviews eine Absage. Vielmehr sei die Coronapandemie mitverantwortlich gewesen, während der sie dreimal täglich trainierte. Der "Vogue" verriet sie im Interview: "Morgens mache ich Gewichte, dann gehe ich nachmittags normalerweise joggen oder boxe und abends mache ich Cardio."

Fachleute bringen Adele mit der sogenannten Sirtfood-Diät in Zusammenhang, der angeblich etliche Showgrößen folgen. Ähnlich wie eine Low-Carb-Diät, so berichtete "Brisant", ARD), setzt auch die Sirtfood-Diät auf Proteine beziehungsweise auf ein ganz bestimmtes Protein: Sirtuin. Das zur Gruppe der Eiweiße gehörende Enzym soll beim Aufbau von Muskeln und der Verbrennung von Fett helfen. Zudem soll es das Immunsystem stärken den Körper vor Krankheiten und Entzündungen schützen, gleichzeitig Stress abbauen und Heißhunger vorbeugen.

Adele dementierte intermittierendes Fasten

Das Protein wird, so "Brisant", durch verschiedene Lebensmittel und Gewürze aktiviert - darunter etwa Chili, Kurkuma, Petersilie, Ingwer, grüner Tee, Kaffee, Sellerie, Buchweizen, Soja-Produkte, Blau- und Erdbeeren, Zitrusfrüchte, grüne Äpfel, Walnüsse, Kapern und Grünkohl, Garnelen und sogar Zartbitterschokolade und Rotwein. Im Gespräch mit "Express" räumte Adele zwar ein, dass sie auf ihre Ernährung achte, sie dementierte allerdings im Februar, dass sie die Sirtfood-Diät befolge. "Nein. Das habe ich nicht getan. Kein intermittierendes Fasten. Nichts."

Das wahre Geheimnis hinter Adeles spektakulärer Gewichtsreduktion ist wahrscheinlich ein anderes: "Ich habe es nicht getan, um Gewicht zu verlieren, es ging nie darum", verriet sie der "Vogue". "Es ging nur immer darum, stärker zu werden." Und zwar nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch. Adele bekämpfte im Gym ihre Ängste, wie sie einmal US-Talkmasterin Oprah Winfrey im Interview offenbarte: "Ich hatte die schrecklichsten Angstattacken, als ich meine Ehe verließ. Sie haben mich komplett gelähmt und verwirrt, weil ich keine Kontrolle über meinen Körper hatte."

Sport statt Angst und Frust

Sport, Ernährungsumstellung halfen und wurden zum neuen Lebensinhalt und rückten sie mental gerade, wie sie schon vor vier in einem Instagram-Post schrieb:

Früher habe ich geweint. Jetzt schwitze ich. Adele, Oktober 2019

Die Sängerin, die gerade in Las Vegas mit ihrem Programm "Weekends with Adele" für Furore sorgt, gab zu, dass sie in ihrem neuen, sportlicheren, gesünderen Leben komplett aufging: "Ich war beinahe süchtig danach." Wichtig war vor allem ein souveräner Umgang mit der Außenwelt. "Die Leute reden seit zwölf Jahren über meinen Körper", sagte sie bei Oprah Winfrey. Für sie war der Schlüssel zum Erfolg, dass sie darunter nicht litt, dass sie nie den Druck zuließ, abnehmen zu müssen. "Ich bin körperpositiv. Das war ich vorher und bin es jetzt." Die Bilder, die Adele vor wenigen Tagen von ihrem jüngsten Auftritt in Las Vegas postete, lassen ahnen, dass dank ihres neuen Lebensgefühls noch einmal ein paar Kilos wegschmolzen.