Alexander Zverev und Sophia Thomalla sprechen über ihre Baby-Pläne

Tennisstar Alexander Zverev (26) und Moderatorin Sophia Thomalla (34) geben Einblicke in ihre fast dreijährige Beziehung. Warum bleiben sie beim Thema Nachwuchs zurückhaltend?

Denken Alexander Zverev und Moderatorin Sophia Thomalla nach fast drei Jahren Beziehung an ein Kind? Im Interview mit dem Sender RTL schwärmten sie zwar von ihrer Liebe, zeigten sich beim Thema Nachwuchs aber eher verhalten.

Sophia Thomalla zur Baby-Frage: "Wir werden sehen, was die Zeit bringt"

"Mal schauen", meinte erst Zverev und dann auch seine Partnerin. Auf Nachfrage des Reporters, ob der Zeitplan des viel beschäftigten Paares das Thema überhaupt zulasse, mussten beide lachen. Dabei haben sie bereits mehrfach erzählt, dass ihnen oft nur wenig gemeinsame Zeit bleibt. Im Dezember sagte Sophia Thomalla im Interview mit "Bild": "Wir führen kein normales Leben. Wir stehen sehr früh auf, sind viel unterwegs. Man hat keine Base, an der man sich festhalten kann. Dementsprechend haben wir keine Feiertage, sondern sind da meistens in Hotels." Gegenüber RTL gab sie sich geheimnisvoll: "Wir werden sehen, was die Zeit bringt."

Zverev betonte, dass zwischen ihnen aber alles bestens sei: "Wir sind jetzt fast drei Jahre schon zusammen. Es ist alles wunderbar, es läuft alles. Wir sind froh, dass wir zusammen sind." Dabei hatte so mancher Kritiker dem Paar angesichts seiner vorherigen wechselnden Partner keine lange Halbwertszeit zugeschrieben. Das lässt Thomalla jedoch kalt: "Ich denke mir dabei gar nichts. Das ist mir relativ wurst und mir war von vornherein klar, dass die Leute Misstrauen haben. Selbst wenn es nur einen Monat gehalten hätte, wäre mir das egal gewesen."

Zverev ist bereits Vater

Der Tennisspieler und die Moderatorin hatten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich gemacht. Im Dezember des Jahres feierten sie dann bei "Ein Herz für Kinder" ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar. Im Gegensatz zu Thomalla hat der Sportler bereits ein Kind. Aus seiner Beziehung mit Model Brenda Patea (30) stammt Tochter Mayla, die im Frühjahr 2021 zur Welt kam. Die beiden trennten sich aber noch vor der Geburt.