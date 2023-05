Alkohol-frei seit einem Jahr: Marvel-Star Tom Holland enthüllt den überraschenden Grund

Das Wichtigste in Kürze Tom Holland feierte mit dem Drama " The Impossible " 2012 seinen großen Durchbruch. Seitdem war er in vielen namhaften Filmen dabei - darunter in " Spider-Man: Far From Home " und " Uncharted ".

Seine neue Rolle in der Serie "The Crowded Room" hatte großen Einfluss auf den Schauspieler, wie er nun in einem Interview verrät. Alle Infos dazu gibt es hier.

Tom Holland stand zuletzt für die Serie "The Crowded Room" vor der Kamera, in der er die Rolle von Danny Sullivan spielt. Der New Yorker wird im Zuge einer Schießerei verhaftet wird, die er durch seine Persönlichkeitsstörung aber komplett verdrängt. In einem Interview erzählt Tom jetzt, dass die Rolle Spuren bei ihm hinterlassen hat - und er deshalb seit über einem Jahr keinen Alkohol mehr trinkt.

Tom Holland ist dank seiner Rolle alkoholabstinent

Im Interview mit "Entertainment Weekly" offenbart der Brite, dass er seit einem Jahr und vier Monaten keinen Alkohol mehr konsumiert hat. Durch seine Rolle des psychisch gestörten Verbrechers in "The Crowded Room" habe er seine eigene mentale Gesundheit immer mehr hinterfragt:

Über die psychische Gesundheit und ihre Kraft zu lernen und mit Psychiatern über Dannys Probleme zu sprechen, war für mein eigenes Leben sehr aufschlussreich. Tom Holland, , 2023

Die Vorbereitungen auf den Film hinterließen Spuren bei ihm - und durch seinen Alkoholverzicht wolle sich Tom Holland nun von der Rolle distanzieren.

Tom Holland hatte wegen seiner Rolle einen Nervenzusammenbruch

Dass die Dreharbeiten zu "The Crowded Room" für ihn überhaupt nicht leicht waren, macht Tom Holland gegenüber "Entertainment Weekly" mit diesen Worten deutlich: "Ich habe mich in ihm wiedererkannt, aber in meinem Privatleben. Ich erinnere mich, dass ich zu Hause einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte und dachte: 'Ich werde mir den Kopf rasieren, weil ich diesen Charakter loswerden muss.'" Doch da die Dreharbeiten in vollem Gange waren, war das natürlich nicht möglich.

Abschließend gibt der 26-Jährige gegenüber dem Magazin ganz offen zu: "Der mentale Aspekt hat mich wirklich fertig gemacht und es hat lange gedauert, bis ich mich davon erholt hatte und wieder in die Realität zurückfinden konnte."

Dir geht es psychisch nicht gut? Die Telefonseelsorge bietet Hilfe an. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800/1110111 und 0800/1110222 erreichbar. Die Sucht & Drogen-Hotline ist unter der Nummer 01806/313031 zu erreichen.