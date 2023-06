Alle Infos zu "Captain America 4": Darum bekommt der Marvel-Film einen neuen Titel

Das Wichtigste in Kürze Die Filmadaptionen des " Captain America "-Comics feiern schon seit Jahren weltweit große Erfolge.

Chris Evans spielte in der beliebten Reihe die Rolle von Steve Roger alias Captain America.

Bald soll nun bereits der vierte "Captain America"-Teil in die Kinos kommen - jedoch mit einem anderen Schauspieler in der Hauptrolle. Alle Infos dazu gibt es hier.

Wie geht es mit "Captain America" weiter? Das fragen sich die Marvel-Fans schon seit Monaten. Jetzt gibt es endlich einige Infos zum vierten Teil der beliebten Superhelden-Reihe. Alle Updates dazu bekommst du hier.

Nach "Captain America: The First Avenger" (2011), "The Return of the First Avenger" (2014) und "The First Avenger: Civil War" (2016) warten die Zuschauer:innen schon lange sehnsüchtig auf eine Fortsetzung der Captain-America-Reihe. Bald soll es nun endlich so weit sein.

Captain America: Das ist der neue Titel des Marvel-Films

9. Juni, 13:27 Uhr: Vor Monaten wurde berichtet, dass der neue Marvel-Film den Titel "Captain America: New World Order" tragen soll. Doch wie von der Produktion nun bei Twitter bekannt gegeben wurde, bekommt der Film einen neuen Titel verpasst. Anstatt "Captain America: New World Order" soll der neue Blockbuster jetzt "Captain America: Brave New World" heißen.

Zudem veröffentlichten die Marvel Studios auch ein offizielles Setbild von den Dreharbeiten, auf dem neben dem neuen Hauptdarsteller Anthony Mackie auch Harrison Ford zu sehen ist. Auf dem Bild lächelt Mackie Ford glücklich an, während sich die beiden angeregt unterhalten. Doch auch wenn das Foto den Anschein weckt, dass sich die beiden gut miteinander verstehen, werden ihre Charaktere im Film sicherlich das ein oder andere Mal aneinandergeraten.

Anthony Mackie wird zum neuen Captain America

9. Juni, 12:43 Uhr: Im vierten Teil der berühmten "Captain America"-Reihe wird Chris Evans nicht mehr in der Hauptrolle zu sehen sein. Stattdessen wird sich Hollywoodstar Anthony Mackie in dem Film als neuer Captain mit den Namen Sam Wilson beweisen - ob ihm das wohl gelingt?

Auch sonst gibt es einige Neuerungen im vierten "Captain America"-Film. Da William Hurt im März 2022 verstorben ist, wird Harrison Ford nun die Rolle des Thaddeus "Thunderbolt" Ross übernehmen. Liv Tyler, die bereits in "Der unglaubliche Hulk" die Rolle von Thaddeus' Tochter Betty Ross spielte, wird im neuen "Captain America"-Streifen ebenfalls wieder mit von der Partie sein.

Harrison Ford scheint sich jedenfalls schon sehr auf den Film zu freuen, wie er im vergangenen Februar in einem Interview preisgab. Im Interview mit "The Hollywood Reporter" kam er auf die Gründe zu sprechen, warum er dem Marvel Cinematic Universe beigetreten ist. "Ich weiß es nicht. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Es ist nur Arbeit. Doch ich dachte mir: Alle anderen scheinen eine tolle Zeit zu haeben. Ich sehe all diese großartigen Schauspieler, die sich amüsieren", schwärmte er. Und weiter:

Ich habe eine Menge Dinge getan. Jetzt möchte ich Dinge in Angriff nehmen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Harrison Ford, , 2023

Bis der Film an den Start geht, müssen sich die Marvel-Fans jedenfalls noch ein bisschen gedulden. Am 1. Mai 2024 soll der Streifen hierzulande in die Kinos kommen.