Als am Abend des 21. Juni 1982 die Meldung um die Welt ging, dass Lady Diana ihren ersten Sohn geboren hatte, wurde weltweit gefeiert. Alle jubelten über den kleinen William. Nur eine nicht: seine Tante Prinzessin Anne (74).

Vor dem Buckingham-Palast türmten sich Blumen, Fans versammelten sich vor den Toren. Überall wurde gefeiert. Die Royal-Fans empfingen Babyprinz William wie einen Superstar - das lag auch an der Popularität seiner Mutter. Die Welt huldigte der zarten, liebenswert scheuen und unkompliziert nahbaren Prinzessin Diana, damals 20, auf beinahe kultische Art. Alle liebten Diana. Als sie mit William niederkam, liebten natürlich alle auch ihr Baby.

Die Welt war gerührt und selig, als Lady Diana und ihr Mann, Prinz Charles (damals 33), ihr Söhnchen auf den Stufen des Londoner St. Mary's Hospitals beim Fototermin präsentierten. Charles teilte mit, er sei "so dankbar, dass ich die ganze Zeit an Dianas Bett war, weil ich das Gefühl hatte, den Prozess der Geburt intensiv miterlebt zu haben". Für den eher spröden Thronfolger ein immenser Gefühls-Ausbruch.

Kurz: Alle waren begeistert. Nur Prinzessin Anne wollte auf der Euphorie-Welle nicht mitsurfen.

War Prinzessin Anne eifersüchtig auf Prinzessin Diana?

Prinzessin Anne wurde, gerade von einer Dienstreise zurückgekehrt, mit der Nachricht konfrontiert und reagierte brüsk. "Ich wusste nicht, dass Diana ein Kind bekommt", gab sie kühl zu Protokoll. Auf die Frage, ob sie die Aufregung für übertrieben halte, meinte sie: "Ja."

Konnte Anne Diana nicht leiden? Fakt ist, es gab Spannungen. Denn Anne verkörperte das Königshaus und dessen Einstellung: Unnahbarkeit, Disziplin, Aufopferung, Kontrolle, auch und besonders der Emotionen. Diana wurde als das Gegenteil von alledem gefeiert. Und das ging, so schrieb der "Daily Express" schon im Jahr 1982 auch an Prinzessin Anne nicht vorbei. Und die war stinksauer: "Anne arbeitet sehr hart und sieht, wie ihre Schwägerin den Ruhm erlangt. Und das findet sie zum Kotzen", zitierte der "Daily Express" damals einen Palastinsider.

Autor Richard Kay, der die Dokumentation "Paxman" übers Königshaus drehte, erläuterte: "Prinzessin Anne hatte keine Zeit für Diana. Ihr gefiel in ihren Augen nicht die Art und Weise, wie sie ihre Pflicht erfüllte und die Art und Weise, wie sie die Kameras und die Medien nutzte, um für sich selbst zu werben. Anne hatte eine viel traditionellere Einstellung."

Prinz William fand Tante Anne einst "furchteinflößend"

Prinzessin Anne war aber nicht nur Diana gegenüber reserviert. Sie galt selbst auf der Insel zwar nicht unbedingt als unsympathisch, doch aber als spröde und reserviert. Bei ihr fiel der typische sarkastische britische Humor sogar noch trockener aus als normal. "Wenn sie einen Witz erzählte, staubte es", wurde Anne einst umschrieben.

Das angespannte Verhältnis zwischen Anne und Diana wurde auch in der Serie "The Crown" thematisiert. Die wenig herzliche Stimmung hat aber nicht auf das Verhältnis zwischen William und Anne abgefärbt. Er soll mittlerweile ein sehr enges, freundschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Tante pflegen. Nur eins hat er nicht vergessen, wie er in einem Gespräch mit dem Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" verriet: dass Anne, egal wobei immer gewinnen wollte. "Wir rannten im Garten rum, sie machte mit." Aber anstatt die Jungs gewinnen zu lassen, hängte sie sie ehrgeizig ab. William: "Sie war sehr schnell und ihr Gesichtsausdruck beim Rennen war echt furchteinflößend."