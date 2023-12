Alt geworden? Pink kämpft gegen bösen Kommentar über ihr Aussehen an

"Pink ist alt geworden": Auf diesen Satz eines Twitter-Users hat Sängerin Pink (44) reagiert und klargemacht, dass sie sich wegen ihres Alters nicht beleidigen lässt. Sie sei im Gegenteil "dankbar" dafür, älter zu werden.

Älterwerden als Segen

Vor wenigen Tagen hatte die Sängerin verkündet, dass sie ihre "Summer Carnival"-Tour verlängert und es im kommenden Sommer und Herbst 17 weitere Shows in ganz Nordamerika geben wird. Auf der Bühne zeigt sich die zweifache Mutter gernt auch in knappen Outfits - wie viele Popstars eben.

Dass ein Twitter-User ihr Aussehen nach der Tour-Nachricht abfällig kommentierte, wollte sie nicht einfach so stehen lassen. "Ja, obwohl ich mich nicht alt fühle und bei der Arbeit immer noch Turnanzug tragen darf, ist das Älterwerden tatsächlich jeden Tag meine erste 'Dankbarkeit'", antwortete sie auf X (vormals Twitter) und bezog sich dabei auf die hautengen Bodys, in denen sie ihren Fans Luftakrobatik vorführt. Weiter führte die Sängerin aus: "Was für ein Segen, Lebensjahre zu haben. So stark zu sein, in der Lage zu sein, völlig fremde Menschen immer noch durch meine bloße Existenz zu verärgern."

Bereits 2018 wehrte sie sich gegen einen beleidigenden Kommentar wegen ihres Alters

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Trustfall"-Sängerin Social-Media-Hater zur Rede stellt. 2018 hatte jemand getwittert, Pink sehe "so alt aus, dass sie stattdessen Lila heißen sollte".

Damals antwortete sie mit den Worten: "Du musst aus L. A. kommen. Nun, es gibt noch ein paar Menschen auf der Welt, die sich für ein natürliches Altern entscheiden." Sie habe sich zudem "jede verdammte Minute" ihrer Lebensjahre verdient. "Aber wie siehst du aus?", fragte sie. "Denn ich habe nie von dir gehört, bis du meinen Namen in deinen Mund genommen hast. Ich werde dich kleiner lila Troll nennen."

Danach machte sie in einem weiteren Tweet deutlich: "Ich bin der Meinung, dass es ein Segen ist, alt zu werden - wenn das Gesicht Falten um Augen und Mund hat, bedeutet es, dass man viel gelacht hat." Sie bete dafür, in zehn Jahren älter auszusehen, "denn das bedeutet, dass ich am Leben bin", so Pink.