Am Set von GNTM 2025: Leni Klum sorgt mit Traumkleid für Aufsehen

Leni Klum in einem Traumkleid, so stilvoll wie man es von der Tochter von Heidi Klum erwartet. Aber: Wer hier schon im Geist die Hochzeitsglocken bimmeln hört, liegt falsch. Das Traumkleid trug Leni aber dennoch an einem ganz besonderen Ort: Am Set der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel"!

Drei Bilder zeigte die älteste Tochter von GNTM-Chefin Heidi Klum kürzlich auf ihrem Instagram-Account und erfreute ihre 1,8 Millionen Follower:innen nicht nur mit einer atemberaubenden Robe, sondern auch mit einem Spoiler auf die TV-Sensation des kommenden Jahres.

2025 nämlich steigt die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Mit ihrem Post gab Leni Klum den GNTM-Fans den ersten Einblick in die Dreharbeiten. Die haben nämlich letzte Woche in München begonnen.

Jetzt fragen sich alle Fans: Wird Leni "nur" Gast in der 20. Staffel sein oder eine größere, regelmäßigere Rolle spielen?

In welcher Funktion wird Leni Klum bei GNTM 2025 dabei sein?

Leni wäre eine ideale Leitfigur für die Jubiläums-Staffel. Schließlich war sie schon bei der allerersten Staffel dabei. Allerdings nur als Gast im Kinderwagen. Ihre Mama, Heidi Klum, verriet ihrer Tochter einst, dass sie die damals noch nicht zweijährige Leni im Herbst 2005 immer am Drehset dabei gehabt habe: "Dann musste ich immer Pause machen, weil du Hunger hattest."

Jetzt ist Leni, die aus Heidi Klums Beziehung mit Ex-Formel-1-Manager Flavio Briatore stammt, so alt wie GNTM - 20 junge Jahre und längst selbst als Model erfolgreich. 2022 feierte sie als Gastjurorin in Folge 16 der 17. GNTM-Staffel ihren offiziellen Einstand, im Jahr darauf war sie Co-Moderatorin des Finales. Wie also wird Heidi Klum ihre Tochter einbinden? Darüber haben beide noch nichts verraten.

Kam Leni mit Mama Heidi Klum gemeinsam in München an?

Unzweifelhaft aber ist, dass sich die Model-Chefin auf das Engagement ihrer Tochter freut. Bei einer Frage-Antwort-Session mit ihren Instagram-Fans (12,2 Millionen Follower:innen) reagierte sie auf die Frage, ob Leni bei der 20. Staffel dabei sei, grinsend mit erhobenem Daumen.

Auf den kurzen Videos, die Heidi Klum in den letzten beiden Tagen von den Dreharbeiten postete, war Leni nicht zu sehen. Dafür Fotograf Rankin, mit dem sich Heidi von einem nächtlichen Shooting meldete. Danach sah man sie weit nach Mitternacht in ihr Bettchen fallen.

Vom Flughafen, auch das verriet Heidi per Instagram, holte sie letzte Woche ihre Mama Erna ab. Ob deren Enkelin Leni zum Empfangskomitee der Oma oder zur Reisegruppe der Mama gehörte, hat sie jedoch nicht verraten.

Wann die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir die Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

