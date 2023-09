Am Sonntag geht die Reise wieder ins Marvel Cinematic Universe! Am 10. September zeigen ProSieben und Joyn um 20:15 Uhr einen Marvel-Film, für den der Hauptdarsteller ganze 27 Kilo abgenommen hat. Um welchen Marvel-Klassiker es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Anzeige

Am Sonntag geht es auf ProSieben und Joyn ins All

Am 10. September läuft um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn der erste Teil der beliebten Marvel-Reihe "Guardians of the Galaxy" (2014). Der Film dreht sich um Peter Quill alias Star-Lord (gespielt von Chris Pratt), der als Kind von Aliens entführt wurde. Als Erinnerung an seine Zeit auf der Erde bleibt ihm nur eine Kassette erhalten, auf der die Lieblingssongs seiner Mutter zu hören sind.

Star-Lord reist im ersten "Guardians of the Galaxy"-Teil durch das Weltall und trifft dabei auf einen gewissen Ronan (gespielt von Lee Pace). Doch die beiden bleiben nicht alleine und scharen die Killeramazone Gamora (gespielt von Zoë Saldana), den Waschbären Rocket (gesprochen von Bradley Cooper), den Baum-Menschen Groot (gesprochen von Vin Diesel) und das Muskelpaket Drax (gespielt von Dave Bautista) um sich. Gemeinsam versucht die Truppe, gegen das Böse anzukämpfen. Ob ihnen das gelingt?

Du willst dir alle Marvel-Filme in der chronologisch richtigen Reihenfolge ansehen? Hier gibt es alle Infos!

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Wusstest du, dass diese Marvel-Stars mal ein Paar waren?

Chris Pratt zog vor dem Dreh ein straffes Trainingsprogramm durch

Von 2009 bis 2015 spielte Chris Pratt in der Comedyserie "Parks and Recreation" die Rolle des Andy Dwyer. Damals hatte der US-amerikanische Schauspieler noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Im Jahr 2012 soll er mit 133 Kilo sein Höchstgewicht erreicht haben. Doch für seine Rolle des Star-Lords in "Guardians of the Galaxy" musste Pratt einige Kilos wieder loswerden - mit Erfolg!

Hier ist Chris Pratt (ganz links) vor seinem Gewichtsverlust zu sehen. © imago images/Mary Evans

Innerhalb von sechs Monaten nahm er rund 27 Kilo ab, wie er in vielen Interviews bestätigte. Doch wie hat der 44-Jährige das geschafft? Er stellte nicht nur seine Ernährung um und trank viel Wasser, sondern arbeitete auch mit einem Personaltrainer und Ernährungsberater zusammen, wie er gegenüber dem "Men's Journal" ausplauderte.. Bei seinen Workouts setzte er nicht nur auf Krafttraining, sondern auch auf regelmäßige Lauftrainings, Schwimmen und Kickboxen.

Das viele Wassertrinken machte Pratt während der Diät jedoch besonders zu schaffen. So scherzte er im Interview mit dem Magazin:

Ich habe den ganzen Tag lang gepinkelt, jeden Tag. Dieser Teil war ein Albtraum. Chris Pratt, , 2022

Auf seinem Instagram-Kanal hielt Chris Pratt den Erfolg damals fest. So postete er im Juli 2013 beispielsweise ein Foto von sich, auf dem er oben ohne im Fitnessstudio posierte und seinen durchtrainierten Körper zeigte: "Sechs Monate kein Bier"; schrieb der Hollywoodstar dazu.