Amira Aly: Die Moderatorin packt über die Scheidung von Oliver Pocher aus

Endlich geschafft: Ende Juli bestätigten die Managements von Oliver (46) und Amira Pocher (31) offiziell den Vollzug der Scheidung. Warum sich der Prozess so lange hingezogen hatte, darüber scheinen die Pochers unterschiedlicher Meinung zu sein.

In ihren jeweiligen Podcasts sprachen Oliver und Amira erneut über ihren Scheidungsprozess. So erzählte der Comedian etwa seiner anderen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) in der aktuellen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt", er hätte die ganze Sache gerne "schon längst durchgemacht." Aber: "Komischerweise beschließen wir immer Sachen und im Nachgang passieren dann immer wieder Sachen." Was er damit genau meint, gab er nicht preis.

Formalitäten-Hickhack

Eine etwas kryptische Formulierung, der man nur entnehmen kann, dass eine Einigung offenbar schwierig war. Amira wollte in "Liebes Leben" unterdessen eigentlich am liebsten gar nicht mehr über das Thema sprechen, beantwortete ihrem Bruder Hima Aly (33) aber dann doch eine Frage. In seinem Umfeld habe man sich gewundert, warum die Scheidung noch nicht durch sei. Amiras Antwort: "Es geht nur um Formalitäten."

Weiter führte sie aus: "Es geht nur um 'ne Umformulierung in der Vereinbarung, und da hat sich die Gegenseite ein bisschen quer gestellt."

"Stressfaktor hoch zehn"

Mittlerweile scheint man sich geeinigt zu haben. Dennoch belastete das Ganze die gebürtige Klagenfurterin offenbar stark. Die Auszeit in den Bergen, die sie sich kürzlich mit Freund Christian Düren (34) gegönnt hatte, habe sie dringend gebraucht. Über die Scheidung haben die beiden in dieser Zeit offenbar nicht gesprochen - das Schweigen darüber sei eine Vereinbarung, die sie seit einigen Wochen mit ihrem gesamten Umfeld getroffen habe. Auch "die kleinste Sache" dazu sei tabu. Denn: "Ich hab da gar keinen Bock mehr. [...] Ich lasse mir da auch von niemandem reinreden, oder ich erzähle niemandem was, auch im privaten Umfeld."

Weiter führte sie aus: "Das ist DER Stressfaktor hoch zehn, das ist der Grund, warum ich flüchten musste, warum ich hier einfach zu Kräften kommen muss. Weil ich zeitweise nicht mehr wusste, wie ich das alles packen soll. Und das sehr an meiner Psyche nagt."

Amira habe erkannt, dass sie mehr auf sich achten müsse und habe sich während der Tage in den Bergen gut erholen können. Nun blickt sie nach vorn.