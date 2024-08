Amira Aly postet das erste Pärchen-Foto mit Christian Düren

Nach monatelangen Liebesgerüchten machten Amira Pocher und "taff"-Moderator Christian Düren ihre Beziehung Anfang Juli auf einem Event in Berlin offiziell. Ihr Liebesglück halten sie seitdem weitestgehend privat. Jetzt aber hat Amira überraschend ein erstes Pärchen-Selfie auf Instagram mit ihrem Schatz geteilt.

Im Clip: Hier siehst du das erste Pärchen-Selfie von Amira und Christian

Amira Pocher und Christian sporteln gemeinsam

Auf Instagram gewährt die Moderatorin immer mal wieder Einblicke in ihr Privatleben. So auch jetzt: In ihrer Story teilt sie eine Story, die sie beim Joggen zeigt. Dazu schreibt Amira: "So sehe ich aus beim Auslaufen nach 45 Minuten Intervalllaufen bei 33 Grad."

Über die nächste Story-Sequenz dürften sich viele Fans aber ganz besonders freuen. Der Grund? Amira zeigt sich in ihrer nächsten Story erstmals auf einem Selfie mit ihrem Christian. Auf dem Bild lehnt sich die 31-Jährige an ihren Partner, beide lächeln glücklich in die Kamera. Dem Selfie fügte die Ex-Frau von Oliver Pocher lediglich ein weißes Herz-Emoji und ein Jogger-Emoji hinzu.

Oliver Pocher und Amira sind offiziell geschieden

Erst vor wenigen Tagen hatte Amira Pocher mit ihrer Scheidung von Oliver Pocher für Schlagzeilen gesorgt. Während des Gerichtstermins wurde die TV-Moderatorin ziemlich emotional, wie sie in ihrem Podcast "Liebes Leben" danach preisgab: "Es hat wirklich keine 90 Sekunden gedauert, da habe ich schon angefangen zu weinen." Weiter gestand sie: "Ich habe nur geweint. Ich habe in den ersten 10 Minuten zwei Taschentücher komplett nass geheult."

Doch auch wenn die Scheidung von ihrem Ex nicht leicht für Amira war, scheint bei ihr privat mittlerweile wieder die Sonne. Das zeigt sie nicht nur in ihrer neuesten Instagram-Story, auch die Fans sind begeistert von der neuen Liebe. "Ein echtes Traumpaar", schwärmte nur einer von vielen User:innen unter einem Instagram-Post von Amira.