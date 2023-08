Amira & Oliver Pocher getrennt? Hier will sie über das Thema "alleinerziehend" sprechen

Das Wichtigste in Kürze: Vor Kurzem bestätigten Amira und Oliver Pocher die Gerüchte um ihre Ehekrise in ihrem gemeinsamen Podcast.

Nun gab Amira bekannt, bald einen anderen Podcast aufzunehmen, in dem es um das Thema "alleinerziehend" geht.

Ein eindeutiges Indiz auf eine Trennung? Auch andere Dinge deuten darauf hin, dass zwischen ihr und Oli gerade Eiszeit herrscht.

Seit Wochen spekulieren Fans, wie es um den Beziehungsstatus von Oliver und Amira Pocher steht. In ihrem Podcast offenbarten die beiden, in einer tiefen Krise zu stecken. Ausgang: ungewiss. Amiras bevorstehender Auftritt in einem anderen Podcast sorgt nun jedoch für Spekulationen...

Kriegen die beiden nochmal die Kurve oder sind bei Amira und Oliver Pocher Hopfen und Malz verloren? Vor wenigen Wochen ging das Paar auf die Spekulationen rund um ihre Ehekrise ein und bestätigte in seinem Podcast "Die Pochers!": "Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht." Noch seien die beiden jedoch nicht getrennt und würden weiter an ihrer Ehe arbeiten, hieß es damals weiter. Ist der aktuelle Stand etwa ein anderer?

Mehr pikante Details zum Eheleben der Pochers gibt es im Clip

Vor wenigen Tagen gab Amira in einer Instagram-Story bekannt, demnächst eine gemeinsame Folge mit dem Podcast "Gut alleinerziehend" aufzunehmen. Darin geht es, wie der Name bereits verrät, um das Leben als alleinerziehender Elternteil und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ein Thema, das Amira etwa direkt auf sich bezieht? Sie und Oli haben zwei gemeinsame Söhne, ihre Trennung gaben die beiden bisher jedoch nicht bekannt. Gut möglich, dass Amira in dem Podcast auch einfach eine moderierende Funktion einnimmt und auf die Erfahrungen anderer Menschen eingeht - in der Story bat Amira ihre Community, ihr ihre Fragen und Sorgen zum Thema "alleinerziehend" zukommen zu lassen. Inwiefern sie selbst sich damit identifizieren kann, wird wohl erst mit Erscheinen der Folge klar.

"Sowas von desinteressiert": Follower wittern Eiszeit zwischen Amira und Oli

Einigen von Amiras Followern stößt jedoch etwas anderes böse auf - und zwar die jüngste Folge von "Die Pochers!". So glauben zahlreiche User herauszuhören, dass zwischen der Moderatorin und ihrem Ehemann nicht mehr viel zu kitten ist und vor allem Amira Oli recht unterkühlt begegnet. "Man hat jetzt das Gefühl, dass Amira den Podcast nur noch aus vertraglichen und wirtschaftlichen Gründen weiterlaufen lässt... Sie wirkt sowas von desinteressiert", schreibt beispielsweise ein Follower. Ein anderer: "Es ist einfach nur noch unangenehm, euch beiden beim Podcast zuzuhören... Vielleicht könnt ihr euren Vertrag ja vorzeitig lösen." Ein weiterer: "Wenigstens steht ihr dazu, dass ihr euch nur mehr wegen des Podcasts trefft und sonst nicht redet. Amira versucht nicht mal mehr, Interesse an seinen Erlebnissen zu zeigen. Und jetzt ihr eigener Podcast zum Alleinerziehen..."

Fakt ist: Wie es aktuell tatsächlich um Oli und Amira Pocher steht, wissen wohl nur die beiden selbst - oder eben auch nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob sie das verflixte siebte Beziehungsjahr überstehen oder ihre Ehe doch in die Brüche geht. Und dass es bis zu dieser Entscheidung auch so manches Tief zu durchleben gibt und man sich ebenfalls mit hypothetischen Zukunftsthemen wie dem Alleinerziehend-Sein auseinandersetzt, gehört dazu.