Amira & Oliver Pocher: Trennung hiermit bestätigt? Beide tragen ihren Ehering nicht mehr

Das Wichtigste in Kürze Comedian und Moderator Oliver Pocher trat am Sonntag, den 23. Juli, auf dem Parookaville-Festival als DJ auf.

Ehefrau Amira Pocher war nicht anwesend. Pocher erklärte, jemand müsse schließlich auf die Kinder aufpassen.

Was auffiel: Offenbar hatte der 45-Jährige keinen Ehering an.

Anzeige

Am Sonntag, den 23. Juli, übernahm der Comedian und Moderator Oliver Pocher als DJ beim Parookaville-Festival die Bühne, während seine Ehefrau Amira Pocher nicht anwesend war. Als Grund dafür gab er an, dass jemand sich um die Kinder kümmern müsse. Was in seinen Instagram-Stories auffiel: Der 45-Jährige trug offenbar keinen Ehering.

Oliver Pocher: Ohne Ehering auf dem Parookaville-Festival?

Am vergangenen Wochenende war Entertainer Oliver Pocher wieder auf dem Parookaville-Festival in Weeze zu Gast, doch diesmal nicht nur als Besucher. Unter dem Namen "Pocher & Friends" trat er selbst als DJ auf der "Bill's Factory"-Bühne auf und heizte dem Partyvolk mit dem Motto "Best-of 90's" ordentlich ein. Auf seinem Instagram-Kanal teilte er begeistert Eindrücke von seinem Auftritt, doch eine Veränderung fiel sofort ins Auge: Er trug seinen Ehering nicht mehr, obwohl dieser bis vor Kurzem noch an seinem Finger gesteckt hatte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Gerüchteküche um die Eheprobleme des Promi-Paares brodelte bereits seit einiger Zeit, und vor wenigen Wochen bestätigten Oliver Pocher und seine Ehefrau Amira Pocher in ihrem Podcast "Die Pochers!", dass es "im Moment schwierig" sei und die Probleme nicht erst seit gestern bestünden.

Anzeige

Anzeige

In dem Video seht ihr, wie Oliver Pocher ohne Ehering auf dem Parookaville-Festival als DJ auftrat

Olli Pocher erklärt: Deswegen fehlte Amira Pocher auf dem Parookaville-Festival

Während des Parookaville-Festivals führte Moderator Christian Düren ein kurzes Interview mit Oliver Pocher. Düren fragte direkt nach Amira, und Pocher erklärte:

Die ist ehrlicherweise nicht da. (...) Das hat zu bedeuten, dass ehrlicherweise irgendeiner auf die Kinder aufpassen muss. Das hat einen sehr banalen Grund und deswegen ist sie zu Hause bei den Kindern. Oliver Pocher, Parookaville-Festival , 2023

Mit Blick auf ihre Zeit, die sie in der Vergangenheit dort erlebten, fügte er hinzu: "Das ist eigentlich unser Festival, wo wir auch regelmäßig sind. Das war damals einer der ersten Berichte, dass wir hier gewesen sind." Pocher merkte an, dass Amira "vielleicht morgen" komme. Anschließend ruderte er aber zurück, dass es "jetzt wirklich mit Kindern auch anders" sei.

Anzeige

Deswegen trug Amira Pocher keinen Ehering

Fans erinnern sich zurück: Es war auf dem Parookaville-Festival vor vielen Jahren, wo der 45-jährige Comedian und seine zweite Ehefrau Amira ihr erstes offizielles Date hatten. In einer früheren gemeinsamen Podcast-Folge von "Die Pochers" sprachen die Eheleute jüngst über die Hintergründe zu Amiras fehlendem Ehering. "Wo ist dein Ehering?", wollte der fünffache Familienvater wissen. "Der liegt im Fitnessraum", so die Antwort der "Prominent"-Moderatorin. Da sie derzeit so viel Sport mache, würde sie aktuell gar keinen Schmuck mehr tragen. Und das schon seit Wochen nicht. Ihr Ehemann wollte daraufhin wissen: "Ist das ein Zeichen?" Daraufhin entgegnete Amira: "Mann, Olli!"

So lernten sich Oliver Pocher und Amira kennen

Die beiden lernten sich 2016 über die Dating-App "Tinder" kennen und hielten ihre Beziehung bis kurz vor ihrer geheimen Hochzeit auf den Malediven im Herbst 2019 geheim. Im selben Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt, und nur ein Jahr später wurde der zweite Sohn geboren.