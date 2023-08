Amira Pocher äußert sich öffentlich zu Eheproblemen mit Oliver: "Wir werden immer ein Team sein"

Amira Pocher wird in einer RTL-Sendung zu ihrem Beziehungsstatus mit Oliver Pocher befragt. Dabei kommen interessante Antworten ans Licht.

Anzeige

Im Video: So äußert sich Amira Pocher zu ihrer Ehe-Krise

Anzeige

Anzeige

Unangenehmer TV-Moment: Wusste Amira Pocher, dass ihr Mann Oliver in New York ist?

Amira Pocher (30) und ihre Ehemann Oliver Pocher (45) machen kein Geheimnis daraus, dass sie in einer Ehe-Krise stecken. In ihrem Podcast "Die Pochers!" besprachen sie schon mehrfach die Probleme, die ihnen im Alltag begegnen.

Nun war Amira Pocher in der RTL-Sendung "Punkt 8" bei den Moderatoren Annett Möller und Marco Schreyl zu Gast. Sie sollte ihr neues Dating-Show-Format bewerben. Doch das Gespräch nahm einen anderen Lauf, denn das Thema rund um ihre Ehe sorgte für einen unangenehmen Moment.

Nachdem Marco Schreyl auf die Ehe-Krise bei den Pochers angespielt hatte, meinte Annett Möller:

Nun seid ihr auch zwei, die das öffentlich machen und öffentlich darüber im Podcast reden. Erzähl doch mal, wie ist denn jetzt die Lage bei euch gerade? Annett Möller , 2023

Daraufhin erwidert Amira Pocher keck:

Ja, soll ich mal anrufen? Amira Pocher , 2023

Marco Schreyl wirft dann ein, dass sich Oliver Pocher ja wohl gerade in New York aufhalte, da er zu einem Lionel Richie Konzert gehen wollte. Amira Pocher guckt sehr irritiert. Ob sie wusste, wo Oliver Pocher unterwegs ist bleibt unklar. Marco Schreyl stellt also fest, das Ehepaar habe zu dem Thema noch nicht telefoniert und Annett Möller wirft ein:

Das ist schon eine wichtige Aussage! Annett Möller , 2023

Daraufhin beteuert Marco Schreyl, dass das Ehepaar Pocher bei der ganzen Fernsehnation beliebt ist, und auf einmal grätscht Amira Pocher dem Moderatoren-Paar dazwischen und stellt folgendes klar:

Wir werden immer ein Team sein, egal wie es weitergeht oder ausgeht. Ich hoffe, dass wir immer ein Team sein werden, natürlich. Das ist das Ziel. Amira Pocher , 2023

Damit war das Thema in der Sendung dann auch beendet.

Oliver Pocher ist gerne viel unterwegs - ohne Amira

Das BUNTE Magazin hatte von Insidern exklusiv erfahren, dass es bei den Pochers Streit gebe. In dem gemeinsamen Podcast bestätigte das Ehepaar diese Gerüchte dann. Amira Pocher zeigte sich enttäuscht, dass da aus ihrem näheren Umfeld geplaudert wurde.

Es ist im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es. Amira Pocher , 2023

Teil des Problems scheint auch zu sein, dass Oliver Pocher eben viel unterwegs ist und Frau und Kinder alleine zu Hause lasse. Er wehrt sich aber dagegen und deklariert:

Ich biete dir ja immer alles an, kannst überall mit hinkommen. Früher bist du gerne mitgekommen, jetzt mache ich es allein. Nur zu Hause sitzen bringt auch nichts. Oliver Pocher , 2023

Die Beziehung der Pochers scheint eine Transformation durchgemacht zu haben, bei der das Ehepaar nicht mithalten kann. Ob Amira und Oliver Pocher so weiter machen, bleibt abzuwarten.