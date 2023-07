Amira Pocher: DIESEN Job hatte sie vor der Beziehung mit Oli!

Amira und Oliver Pocher sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Auch beruflich haben die Eheleute viel miteinander zu sein. Sie sind regelmäßig zusammen in TV-Shows zu sehen und haben einen eigenen Podcast. Seit April 2022 hat die stolze Mutter sogar eine eigene Beauty-Marke. Doch wie sah Amiras Leben eigentlich aus, bevor sie den Comedian kennenlernte? Das erfährst du hier!

Diesen Beruf übte Amira Pocher damals aus

Amira Pocher wuchs mit ihrem Bruder Ibrahim in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich auf. Die Geschwister lebten bei ihrer Mutter, weil ihr Vater zurück in sein Heimatland Ägypten zog, als Amira gerade einmal drei Jahre alt war. Ihre Kindheit war für die Österreicherin nicht immer leicht. "Ich war frech, ich habe immer zurückgemault, musste nachsitzen", erinnert sie sich einst in ihrem Podcast zurück.

Nach der Schulzeit entschied sich die 30-Jährige für eine Ausbildung zur Visagistin und Hairstylistin. 2014 ließ sie ihre Heimat Österreich hinter sich und wanderte nach Deutschland aus, um hierzulande ein neues Leben zu beginnen. Dabei übte sie weiterhin ihren erlernten Beruf aus.

So lernte Amira Pocher ihren Olli kennen

Als Amira Pocher damals nach Deutschland zog, kannte sie kaum jemanden in ihrer neuen Wahlheimat. Um neue Leute kennenzulernen, lud sie sich die Dating-App Tinder runter. Über die Flirt-App fand sie 2016 dann ihr eigenes "Perfect Match": ihren heutigen Ehemann Oliver Pocher. Die beiden trafen sich, verliebten sich ineinander und heirateten im Oktober 2019. Mittlerweile haben die beiden zwei gemeinsame Kinder, die 2019 und 2020 zur Welt kamen.

