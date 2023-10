Amira Pocher: Emotionale Worte über ihre Gefühle nach der Trennung von Oliver

Vor Kurzem gaben Oliver und Amira Pocher offiziell ihre Trennung bekannt - und vor allem Letztere hat seither ordentlich ihr Fett weggekriegt, wie sie nun offenbarte.

Sich zu trennen ist selten schön - erst recht, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das musste Amira Pocher nun am eigenen Leib erfahren. Wie sie in einer Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts mit Noch-Ehemann Oliver Pocher ausplauderte, erlebte sie nach Bekanntgabe ihres Ehe-Aus eine heftige Down-Phase.

Wie die 30 Jahre alte TV-Moderatorin in "Die Pochers!" verrät, hat vor allem so manche Schlagzeile ihr in den vergangenen Wochen ordentlich zugesetzt: "Ich bin froh, dass die Woche um ist, muss ich dir ehrlich sagen. Es war hart, weil die Berichterstattung [...] war ja nicht unbedingt zu meinem Vorteil, die Darstellung. Und das hat mich dann schon ziemlich… traurig gemacht."

Wie das Ex-Paar bereits offenlegte, ging die Trennung von Amira aus - für einige Boulevardblätter offenbar Grund genug, sie zum Sündenbock zu erklären: "Das ist halt der Haken dran, wenn du [der Presse oder den Leuten] eigentlich kein Material gibst, wenn du da jetzt nicht irgendwie ein YouTube-Video machst, 'also wir trennen uns' [...]. Dann fangen die Leute natürlich an, irgendwelche Fetzen rauszuziehen. 'Hier hat sie das mal gesagt', 'Dann haben sie mal über das diskutiert', 'Das ist doch bestimmt der Trennungsgrund'."

Infolgedessen habe Amira auf den sozialen Medien auch so manche beleidigende Nachricht über sich ergehen lassen müssen. Nicht gerade hilfreich, wenn man gerade sowieso schon genug zu verarbeiten hat! Auch Oliver Pocher hat so manche Nachricht erhalten - unter anderem ausgerechnet von einem früheren "Erzfeind".

Kuriose Annäherung: Ausgerechnet DIESER Promi tröstet Oliver Pocher jetzt

Wie der Comedian ausplaudert, haben ihm im Zuge der Trennungsbekanntgabe so einige Promis Hilfe angeboten. Auch vom umstrittenen Schlagerstar Michael Wendler, den Olli Pocher in der Vergangenheit mehrfach parodiert hatte, seien ein paar aufbauende Zeilen eingetrudelt: "Wenn Michael Wendler dir einfach sagt, 'Du, pass auf!' und sich bei dir meldet und sagt, es tut ihm leid… [...] Ich muss sehr bemitleidenswert rübergekommen sein. Denn wenn sich Michael Wendler schon bei dir meldet, dann hast du es wirklich geschafft."

Laura Müller, Michael Wendler, Oliver Pocher und Amira Pocher 2020 in der Live-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig" © imago images/Future Image

Dennoch habe Oliver Pocher sich erneut einen kleinen Scherz nicht verkneifen können: "Und ich hab ihm auch gesagt: Ich hätte alles darauf gesetzt, aber dass meine Beziehung vor deiner kaputtgeht, das muss ich sagen: Respekt!" Dass Olli zum Trösten-Lassen in Michael Wendlers Wahlheimat Florida aufschlägt, bleibt trotzdem zweifelhaft...