Amira Pocher gesteht ein Dating-Problem: "Als Mama im Zwiespalt"

Ist Amira Pocher (31) nun frisch verliebt? Die Noch-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (46) hat sich noch nicht klar zu den Gerüchten geäußert. Einige Indizien sprechen allerdings für eine wachsende Liebe ...

Amira Pocher lässt es sich gutgehen. Zum Auftakt der Berlinale kam sie in einem schwarzen, schulterfreien Midi-Kleid aus Leder zur Party ins SO/Berlin-Das Stue-Hotel. Allein. In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass es einen neuen Partner in ihrem Leben geben soll. Doch was ist an diesen Spekulationen dran? Bei der Berlinale-Opening-Party ließ sich Amira kein klares Statement entlocken. Gefragt zu ihrem Beziehungsstatus sagte sie "Bild" lediglich: "Absolut glücklich."

Amira Pocher: "Er kennt mein Leben als Mama nicht"

Deutlicher berichtete die Moderatorin von einem Dating-Problem, das sie festgestellt habe. Über die Herausforderung, als Mama frisch verliebt zu sein, verriet Amira Pocher im Interview mit "Bild": "Als Mama bist du ein bisschen im Zwiespalt. Damit dieser Mann mich vollständig kennenlernen und man auch gucken kann, ob er überhaupt damit klarkommt - dafür muss er eigentlich meinen Alltag kennen. Er kennt ja mein Leben als Mama nicht - mit Flecken auf dem T-Shirt und mit Augenringen."

Auch überlege sie, wann der richtige Zeitpunkt sei, ihren Kindern "den neuen Mann" vorzustellen. Eigentlich heiße es ja, man solle sich ein bisschen damit Zeit lassen. Andererseits könne es auch Probleme für den potenziellen Partner geben: "Es gibt ja auch Männer, die vielleicht keine Kinder haben und die müssen erst mal gucken: Kann ich damit umgehen?"

Oliver Pocher feiert Geburtstag, Amira geht wandern

Ihr neues Single-Dasein scheint Amira Pocher jedenfalls sehr zu genießen. Erst vor wenigen Tagen postete sie auf ihrem Instagram-Kanal mehrere Instagram-Storys von einem Wanderausflug zur Tegernseer Hütte auf dem Roßstein in den bayerischen Voralpen. Ob sie wohl alleine dort war oder mit einem potenziellen neuen Partner?

Außer ihr waren auf den Videos jedenfalls keine Personen zu sehen. Die Kinder feierten mit ihrem Daddy Oliver Pocher Geburtstag. Aber Amiras Videos können nicht mit Selbstauslöser fotografiert worden sein. Und der Kaiserschmarrn, den sich Amira nach gelungenem Abstieg im noblen Gut Kaltenbrunn in Gmund am Tegernsee zu Gemüte führte, war auch fast ein bisschen zu groß für nur eine Person ...