Amira Pocher hat die "Schnauze voll": Kommt es jetzt doch zum Knall?

Kommt es nun doch zum Knall bei den Pochers? Während Amira und Oliver Pocher nach ihrer Trennung betont hatten, weiterhin ein Team zu sein, richtet die Ex des Comedians nun deutliche Worte an ihren Noch-Ehemann und ihre Kritiker.

Im Video: Hier teilt Amira gegen Oliver Pocher aus

Amira Pocher hat kürzlich ihren Geburtstag gefeiert und deshalb offenbar Kritik kassiert. In "Die Pochers!", dem gemeinsamen Podcast mit Ex Oliver Pocher, ärgert sich die 31-Jährige jetzt:

Ich bin der kalte Eiszapfen, die gefühlskalte Ex-Frau, die Party macht, während der arme Mann traurig zu Hause sitzt. Amira Pocher , "Die Pochers!"

So lasse er sie "ja auch immer dastehen", beschwert Amira sich auch bei Oli direkt. Alles, was sie mache, sei falsch: "Wenn ich lache, wenn ich meinen Geburtstag feiere. Ich habe die Schnauze voll von dieser Darstellung."

Amira Pocher: "Es gibt halt noch ein Leben offline"

Oliver Pocher, der das Ganze offenbar halb so schlimm sieht, meint daraufhin, man müsse nicht immer alles gleich persönlich nehmen. Amira reagiert damit jedenfalls auf Olis Worte, dass ihm trotz Einladung, angesichts der Trennung eher nicht nach feiern zumute war. "Es gibt halt noch ein Leben offline", stellt Amira schließlich klar. "Wie ich auf Dinge reagiere, bleibt immer noch mir überlassen. Und ich muss auch nichts auf Instagram posten, um irgendwem irgendwas zu beweisen"

Amira und Oliver Pocher: Doch nicht Friede, Freude, Eierkuchen?

Stellt sich die Frage: Kommt es nun doch zum Knall bei den Pochers? Nachdem Amira und Oliver Pocher Anfang September ihre Trennung öffentlich gemacht hatten, betonten sie zunächst, weiterhin ein Team zu sein. Er gratulierte ihr mit einer Reihe von gemeinsamen Bildern zu ihrem Geburtstag und offenbarte im Zuge dessen die Gründe für das Ehe-Aus – samt Schuldeingeständnis.

"Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. [...] Da habe ich als Ehepartner versagt."

Dass es jetzt vorbei sei zwischen ihm und seiner Amira, habe er "schmerzlich verstanden", so Olis ehrliche Worte. Den besagten Post hat der Comedian inzwischen wieder gelöscht. "So wie ich es IMMER mache", stellte er in einer Instagram-Story klar.

Oliver Pocher hat seinen Geburtstagspost an Ex Amira gelöscht. © Instagram / Oliver Pocher