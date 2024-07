Amira Pocher und Christian Düren: Alle Infos zum Pärchen-Debüt heute bei "taff"

Im August 2023 sorgte Amira Pocher mit der Trennung von ihrem Mann Oliver Pocher für viele Schlagzeilen. Kurze Zeit später kamen erstmals Gerüchte auf, dass sie angeblich mit "taff"-Moderator Christian Düren anbandeln soll. Und tatsächlich: Nach monatelangen Spekulationen machten die beiden ihre Liebe auf dem roten Teppich nun offiziell! Mit "taff" haben sie auf dem Event exklusiv über ihre Liebe gesprochen.

Amira Pocher und Christian Düren geben ihr Red-Carpet-Debüt als Paar

Bereits wenige Stunden vor dem gemeinsamen Auftritt hatte Amira Pocher in ihrem Podcast "Liebes Leben" angedeutet, dass sich ihre Fans auf eine Überraschung freuen dürfen. "Heute Abend wird etwas ganz Besonderes passieren", teaserte sie in der neuesten Folge im Gespräch mit ihrem Bruder Hima an.

Kurze Zeit später war es dann endlich so weit: Beim Marc-Cain-Event in Berlin zeigten sich Amira Pocher und Christian Düren am Dienstag, den 2. Juli, erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Während sie einen weißen Hosenanzug trug, setzte er auf einen grauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombinierte. Arm in Arm posierten die beiden für die Kameras und blickten sich dabei verliebt in die Augen.

Christian Düren und Amira Pocher: Verliebte Blicke beim ersten Auftritt

Amira Pocher und Christian Düren sprechen mit "taff" über ihre Liebe

Während ihres ersten öffentlichen Pärchen-Auftritts haben Amira Pocher und Christian Düren "taff" ein exklusives Interview gegeben. Was sie sabei über ihre Beziehung verraten haben, siehst du heute, am 3. Juli, um 17:00 Uhr bei "taff".