Amira Pocher und Christian Düren: Mit "taff" sprechen sie über ihre Liebe

Im August 2023 sorgte Amira Pocher mit der Trennung von ihrem Mann Oliver Pocher für Schlagzeilen. Kurze Zeit später kamen Gerüchte auf, dass sie mit "taff"-Moderator Christian Düren anbandeln soll. Und tatsächlich: Nach monatelangen Spekulationen machten die beiden ihre Liebe auf dem roten Teppich offiziell! Mit "taff" haben sie auf dem Event exklusiv über ihr Liebesglück gesprochen.

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an.

"Aufregend!": Amira Pocher und Christian Düren über ihre Beziehung

Amira Pocher und Christian Düren sprechen mit "taff" über ihre Liebe

Während ihres ersten öffentlichen Pärchen-Auftritts haben Amira Pocher und Christian Düren "taff" ein exklusives Interview gegeben.

Wie besonders das Red-Carpet-Debüt für die beiden war, machte Christian im Exklusiv-Interview mit folgenden Worten deutlich: "Es ist aufregend, es ist das erste Mal, und deswegen ist es aufregend, aber es fühlt sich total gut an."

Auf die Frage, ob der gemeinsame Auftritt als Bestätigung der Beziehung gesehen werden kann, antwortete der "taff"-Moderator: "Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind jetzt zusammen hier, es fühlt sich gut an, wir sind glücklich, deswegen ist alles gut."

Auch Amira ließ sich einige Infos über ihr neues Liebesglück entlocken. So verriet sie, dass sie es nicht bereue, die Beziehung erst einmal privat gehalten zu haben: "Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, erst mal Zeit lassen und jetzt einen schönen Anlass genutzt, um einfach mal zu zweit aufzutauchen."

Dass Christian sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raushält, scheint die Podcasterin überhaupt nicht zu stören - im Gegenteil. "Dass das nicht so sein Ding ist - deswegen ergänzen wir uns ganz gut. Er ist eher der Ruhigere, der gerne ein bisschen im Hintergrund ist, und ich laufe hier auf und ab", erklärte sie auf dem Red Carpet gegenüber "taff".

Zudem kam sie auch noch auf die zahlreichen Schlagzeilen rund um die Trennung von ihrem Mann Oliver Pocher zu sprechen. Nach dem Ehe-Aus hatte der Comedian immer wieder öffentlich gegen Amira gestichelt. Mittlerweile scheint sich die Situation aber beruhigt zu haben. "Ich bin schon seit ein paar Monaten froh, dass Ruhe eingekehrt ist, zumindest in der Öffentlichkeit. Und ich hoffe, das bleibt so, denn so ist es für jeden besser", erklärte sie abschließend.

Anzeige

Anzeige

Amira Pocher und Christian Düren feiern ihr Red-Carpet-Debüt als Paar

Bereits wenige Stunden vor dem gemeinsamen Auftritt hatte Amira Pocher in ihrem Podcast "Liebes Leben" angedeutet, dass sich ihre Fans auf eine Überraschung freuen dürfen. "Heute Abend wird etwas ganz Besonderes passieren", teaserte sie in der neuesten Folge im Gespräch mit ihrem Bruder Hima an.

Kurze Zeit später war es dann endlich so weit: Beim Marc-Cain-Event in Berlin zeigten sich Amira Pocher und Christian Düren am Dienstag, den 2. Juli, erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Während sie einen weißen Hosenanzug trug, setzte er auf einen grauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombinierte. Arm in Arm posierten die beiden für die Kameras und blickten sich dabei verliebt in die Augen.