Amira Pocher verrät: Für DIESEN Tokio-Hotel-Star schwärmte sie zu Teenie-Zeiten!

Amira Pocher und ihr Mann Oliver lassen ihre Fans in ihrem Podcast Woche für Woche an ihrem Privatleben teilhaben. Dabei sprechen sie nicht nur offen über ihre Ehekrise, sondern auch über ernste Themen. Auch in der neuen Folge geht es mal wieder ordentlich zur Sache: Amira plaudert aus, dass sie im Teenie-Alter in einen Tokio-Hotel-Star verknallt war!

Im Clip: Alle Infos zur Teenie-Schwärmerei von Amira Pocher

Auf DIESEN Tokio-Hotel-Star stand Amira Pocher

In der neuen "Die Pochers!"-Podcastfolge unterhalten sich Amira und Oliver Pocher zunächst über die neuesten Negativschlagzeilen rund um Verena Kerth und ihren Verlobten Marc Terenzi. Auch die Warnhinweise des WDR vor einigen Folgen der "Otto-Show" sind Thema bei den Pochers.

Doch auch auf die Band Tokio Hotel kommen die beiden zu sprechen. Olli erzählt, dass er am Wochenende ein Festival in Weeze besucht hat: "Am Wochenende war ja das San-Hejmo-Festival, wo unter anderem auch Sido, Apache und Tokio Hotel waren. Da hab ich seit längerer Zeit mal wieder Bill und Tom gesehen. Und Gustav. Und Gunnar... heißt der Gunnar?"

Bei der Frage muss Amira natürlich nicht lange zögern. "Wer heißt Gunnar? Der Schlagzeuger? Der heißt Gustav", stellt sie klar. Olli entgegnet daraufhin: "Und wie heißt der Vierte von Tokio Hotel?" Damit meint er natürlich niemand Geringeren als Bandmitglied Georg Listing.

Doch Amiras Gedanken sind offenbar noch bei Gustav, für den sie zu Teenie-Zeiten ziemlich geschwärmt hat. So gibt sie ganz offen zu:

Frag nicht, ich war auf Gustav als Teenager! Ich war nicht Team Tom und Bill, ich fand Gustav immer gut. Amira Pocher, , 2023

So reagiert Olli auf Amiras Teenie-Schwärmerei

So ganz begeistert scheint Oliver Pocher nicht so ganz von Amiras Teenie-Schwärmerei zu sein. Er entgegnet daraufhin sofort: "Okay, soll ich den Kontakt machen?"

Doch seine Ehefrau winkt ab. "Ne, ist schon ein paar Jahre her, das ist jetzt nicht mehr so, also nein. Aber ich fand ihn damals wirklich gut", erinnert sie sich zurück. Und weiter: "Ich bin schon immer so auf die, die nicht alle auf dem Schirm haben. Die habe ich auf dem Schirm."

Was sie damit wohl aussagen will? Immerhin steht Oliver Pocher schon seit seiner Zeit bei dem ehemaligen Musiksender Viva in der Öffentlichkeit. "Was hat das jetzt mit mir zu tun?", fragt Olli die 30-Jährige. Doch Amira lacht nur und scherzt: "Du Sexsymbol, du!" Die Diskussion beendet der Komiker daraufhin mit folgenden Worten: "Mich hatten auch nicht alle auf dem Schirm. Aber zum Glück du. Glück gehabt!"

Übrigens sollen sich die Pochers beim letzten Familienausflug wieder angenähert haben.