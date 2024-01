Amira Pocher verrät nach Ehe-Aus: "Fühle mich mit Oli noch verbunden"

Gibt es noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback bei Amira (31) und Oliver Pocher (45)? Nachdem bis kurz vor Weihnachten ein Rosenkrieg gedroht hatte, standen die Signale zuletzt auf Annäherung. Zu Silvester gab es auch einen fast romantischen Moment. Jetzt äußerte sich Amira Pocher zum Jahreswechsel - und zur gemeinsamen Zukunft.

Anzeige

Wie steht es wirklich um die zerbrochene Liebe von Amira und Oliver Pocher? Im August gaben beide, anfangs einvernehmlich, ihre Trennung im verflixten siebten Beziehungsjahr bekannt. Dann drehte sich der Wind: Oli wetterte gegen eine vermeintliche (und dementierte) Liaison Amiras, die Stimmung kippte Richtung Rosenkrieg.

Die "besinnliche Zeit" um Weihnachten nutzten beide zur Annäherung, Silvester feierten sie gemeinsam. Da kam es dann sogar zu einer Umarmung und zum neuerlichen Stimmungsumschwung: Bei seinem Tourstart als "Liebeskasper" wurde Olli von den Gefühlen übermannt, weinte auf offener Bühne vor seinen Fans. Jetzt meldete sich erstmals wieder Amira zu Wort.

Im Clip: Das sagt Amira Pocher über ihr aktuelles Verhältnis zu Oli

Anzeige

Anzeige

Amira Pocher: "Ich fühle mich mit Oliver immer noch verbunden"

In ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie mit ihrem Bruder Ibrahim Aly (33) führt, räumte Amira Pocher ein, dass es am Neujahrsmorgen kurz nach Mitternacht zu der Szene kam, die ihr Noch-Mann zuvor in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" beschrieben hatte: "Amira lag dann weinend bei mir in den Armen." Amira erklärte dazu in ihrem Podcast: "Ich fühle mich mit Olli natürlich immer noch verbunden."

Sie führte auch aus, warum das so ist: "Wir haben einfach ein Leben zusammen, Kinder zusammen. Wir haben eine Patchwork-Family zusammen, haben Erinnerungen geschaffen. Wir haben so viele Dinge zusammen erlebt und dieser Mensch ist mir natürlich nicht egal." Weiter fügte sie hinzu: "Auch was wir zusammen erlebt haben, ist mir nicht egal und wird mir auch niemals egal sein."

Amira und Oliver Pocher: Erst Aussprache, dann Scheidung?

Erstmals seit Wochen gibt es also beiderseits versöhnliche Worte. Aber gibt es wirklich einen Hoffnungsschimmer? Ist die Ehe doch noch zu retten? Eigentlich sollte nämlich demnächst konkret über die Scheidung gesprochen werden, wie Amira Pocher gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte.

Und so freundlich-versöhnlich Amira im Podcast sprach, so deutlich scheint sie auf Trennungskurs zu bleiben. "Bild" zitierte sie mit den Worten: "Wir arbeiten gerade daran, als Eltern für unsere Kinder ein bestmögliches Verhältnis zu haben. Das ist anspruchsvoll genug." Dann der wohl entscheidende Satz: "Alles andere ist selbstverständlich kein Thema."

Das Boulevardblatt mutmaßt, dass es demnächst ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Amira und Olli - ohne Anwälte - geben solle, um "das weitere Vorgehen zu besprechen". Und frühestens danach die Scheidung einzureichen.