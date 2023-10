Amira Pocher zurück auf Instagram: Fans begeistert von DIESEM Foto!

Einen Monat lang war Funkstille auf Amira Pochers (31) Instagram-Kanal. Jetzt meldete sich die Moderatorin und Oli-Pocher-Ex mit zwei Fotos zurück, die die Herzen ihrer Fans höher schlagen lassen.

Amira Pocher, im Trennungsprozess von Oliver Pocher (45) befindliche österreichische Moderatorin, gelang es, mit zwei Bilder Freude bei ihren Fans zu verbreiten. Den Post, den Amira Pocher gestern ohne weiteren Text absetzte, likten bereits über 20.000 ihrer rund 965.000 Follower (Stand 17. Oktober, 13:41 Uhr).

Amira Pocher: Fans freuen sich über ihr Lachen

Amira in lässigen Klamotten in einem lässigen Sitzsack mit lässigem Lächeln. Das ist das erste Motiv. Das zweite zeigt Amira auf einem Sessel gelöst lachend in einer offenbar gut gelaunten Runde. Ihr gegenüber sitzen zwei Männer, die man aber nicht erkennen kann. Einer trägt eine Baseball-Cap.

Die Fans freuen sich über die Bilder, weil sie Amira trotz all des Stresses rund um die Trennung von Comedian Oli Pocher (wieder) gut gelaunt zeigen. "Das zauberhafte Lächeln einer wunderbaren Frau", schrieb etwa ein Bewunderer.

Amira Pocher: Was plant sie als nächstes?

Beide Bilder sind keine spontanen Aufnahmen eines zufälligen Knipsers. Sondern professionell ausgeleuchtet und choreografiert. Styling und Make-up sind perfekt. "Wie die junge Sophia Loren, einfach so schön", lobt ein Fan. Es dürfte sich also um "Randbilder" beim Dreh für ein kommendes Entertainment-Projekt von Amira Pocher handeln, die zuletzt als Moderatorin von "My Mom, Your Dad" überzeugte.

Darauf deutet natürlich auch das Emoji hin, das Amira zum Post als Caption platzierte. Es ist ein Pfeil mit dem Wort "Soon". Es wird also noch nichts verraten, aber es wird "bald" auf uns zukommen. Amiras Fans sind bereit. Eine schreibt: "Bin sehr gespannt, was es wird" und freut sich für Amira Pocher: "Siehst toll aus und freue mich, wenn du so strahlst und vom Herzen lachst." Ein anderer Kommentator sieht den Grund für die gute Stimmung allerdings woanders: "Ohne Oliver siehst du viel besser aus und erholt."