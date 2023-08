Amira und Oliver Pocher beim Familienausflug: Nähern sie sich jetzt wieder an?

Trotz Ehekrise bleiben Amira und Oliver Pocher ein Team für ihre Kinder, wie bei einem Familienausflug in den Serengetipark gezeigt wurde. In ihrem Podcast "Die Pochers" haben sie ihre Eheprobleme öffentlich angesprochen und sind optimistisch, dass sie diese gemeinsam bewältigen können.

Amira und Olli Pocher: So kommt sich das Paar wieder näher

Trotz der Beziehungsprobleme bleiben Amira Pocher und Oliver Pocher weiterhin als Eltern ein Team. Dies wurde deutlich, als sie nun einen Ausflug in den Serengetipark in Hodenhagen, Niedersachsen, unternahmen und dabei offensichtlich viel Spaß hatten. Während Amira Pocher begeistert eine Giraffe fütterte, zeigte Oliver Pocher eine skeptische Miene, als ein Kamel sich ihm näherte. Trotz dieser anfänglichen Skepsis erwies sich der Ausflug letztendlich als erfolgreich, wie Oliver Pocher später in seiner Social-Media-Story betonte.

In dem Video seht ihr die Bilder zu dem gemeinsamen Ausflug von Amira und Oliver Pocher

So offen sprechen die Pochers über ihre Ehekrise

In ihrem Podcast "Die Pochers" äußerten sich die Eheleute bereits zu dem Thema "Ehekrise".

Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es. Amira Pocher, "Die Pochers!"-Podcast , 2023

Amira zeigte sich aber optimistisch: „Wir schaffen das. (...) Wir sind ja trotzdem ein Team. Die Pochers sind eben die Pochers", so Amira.

Amira Pocher entsetzt: Wollte Olli aus dem Thema "Ehekrise" Geld machen?

Wollte Oliver Pocher aus der Beziehungskrise mit Amira Geld machen? Zumindest sagte Amira im gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" nun: "Dann ist natürlich bei uns auch eine Anfrage reingeschlittert – als das mit der Ehekrise rauskam. Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: 'Ja klar, für das Geld können wir uns da reinsetzen.'"

Amira Pocher erinnert sich weiterhin daran, dass es für sie unverständlich war, dass ihr Partner bereit war, die Beziehungskrise für finanzielle Gewinne zu instrumentalisieren. Sie habe ihn gefragt, ob er wahnsinnig sei. Das sei doch genau das, wofür sie nicht stünden, so Amira.

Oliver Pocher ist da anderer Meinung: "Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen. Da kann ich zwei Sätze zu sagen." Dagegen empfindet Amira Pocher eine Parallele zur öffentlichen Trennung der Reality-TV-Teilnehmerin Iris Klein, die kürzlich in aller Öffentlichkeit bekannt wurde, und stellt klar: "Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mache dieselbe Sch***e wie Iris Klein."