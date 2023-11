Amira und Oliver Pocher: Details zur Trennung - wer wollte das Liebes-Aus und wieso?

Amira Pocher und ihr Mann Oliver haben sich getrennt. Die Trennung ging letztendlich von der Moderatorin aus, wie der Comedian bekannt gab. Doch was sind die Gründe für das Ehe-Aus?

Anzeige

Trennte sich Amira Pocher aus diesem Grund von ihrem Olli?

Amira und Oliver Pocher haben sich dazu entschieden, ihre Beziehung zu beenden. Im Gespräch mit "Bild" äußern sich nun Freunde der Pochers zur Trennung. Laut den Insider:innen gebe es eine simple Erklärung dafür, warum die Ehe letztendlich scheiterte. Der Quelle zufolge seien "die innere Distanz und die Unterschiede zwischen beiden nicht mehr zu kitten gewesen".

Anzeige

Anzeige

Wie geht es mit Amira und Oliver Pocher weiter?

Laut Informationen des Magazins soll Amira ein eigenes Haus in der Nähe ihrer gemeinsamen Villa beziehen. Der Comedian soll hingegen weiterhin in dem gemeinsamen Familienhaus wohnen bleiben.

In genau diesem Haus haben Oliver und Amira Pocher schon einiges erlebt: Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 machte die Immobilie zunächst unbewohnbar. Auf Instagram erinnerte sich die Moderatorin im vergangenen Jahr an diese Zeit zurück:

Ich weiß noch, als es dann losging. Ich bin gleich nach oben gesprintet und habe noch versucht, ein paar Klamotten zusammenzuwerfen und habe mein schlafendes Baby bei dem Chaos bei diesem Bett noch abgelegt. Amira Pocher, , 2022

Ihr guter Freund Pietro Lombardi bot ihnen daraufhin seine Villa an. Der DSDS-Juror kam währenddessen für mehrere Monate in einem Hotel unter. Im vergangenen Jahr konnten Oliver Pocher und Amira dann aber endlich wieder in ihr trautes Heim zurückkehren.

Apropos Trennungsgründe: Jetzt äußert sich Oliver Pocher öffentlich über die Trennungsgründe von Amira.