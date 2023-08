Amira und Oliver Pocher: Hier lästern sie jetzt über Verena Kerth und Marc Terenzi!

Verena Kerth und Marc Terenzi haben zuletzt einmal mehr mit angeblichen Streitereien für Aufsehen gesorgt. Das ist auch den Pochers nicht entgangen. Jetzt machen sie klar, was sie von ihren Promikollegen halten.

Immer wieder geraten Verena Kerth und Marc Terenzi wegen Streitigkeiten in die Schlagzeilen. Wer zu den Negativschlagzeilen um das Promi-Paar eine klare Meinung hat, sind Amira und Oliver Pocher. In ihrem Podcast "Die Pochers!" kommt Amira zu dem Schluss, Verena und Marc seien "pures Gift füreinander". An Oliver gerichtet sagt sie:

Stell dir mal vor, als Paar die ganze Nacht durchzusaufen, [...] zu streiten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, das ist ja nicht geil. Amira Pocher , "Die Pochers hier!"

Amira findet Verena und Marcs Verhalten gar "krass primitiv".

Verena verteidigt sich: "Alles in Maßen"

Oliver meint, die TV-Blondine und der Sänger seien "immer nur bei diesen Promi-Veranstaltungen, wo es Alkohol umsonst gibt". Der Comedian spricht von einem "Prügel- und Promille-Pärchen".

Die Pochers sind sich einig, dass sich Verena und Marc im Falle eines Alkoholproblems Hilfe suchen müssten. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die beiden nach einer Partynacht in die Schlagzeilen geraten. "Natürlich wird auch mal ein Glas Wein getrunken, aber alles in Maßen", hatte Verena im Mai gegenüber RTL klargestellt. Damals widersprachen sie und Marc auch Gerüchten, dass sie ihn schlage. In Bezug auf Bilder, die ihn mit blauem Auge zeigen, legte Marc eine pikante Beichte ab und sprach von einem "sexuellen Unfall". Die neuesten Vorwürfe um einen aufsehenerregenden Streit im Hotel bestätigte Verena gegenüber RTL wie folgt:

Ich möchte nichts beschönigen. [...] Man führt sich im Hotelzimmer nicht so lautstark auf, dass Angestellte die Polizei rufen. Das sehen wir auch ein. Verena Kerth , RTL

Verena und Marc: Ihre Liebesgeschichte

Verena und Marc sind seit 2022 ein Paar. Nach ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp 2023 überraschte er sie mit einem Heiratsantrag. Marc war als Verenas Begleitperson mit nach Australien gereist und erwartete sie nach ihrem Ausscheiden mit einem Picknick am Strand. "Der Titel 'Frau Terenzi' gefällt mir dann doch besser als 'Dschungelkönigin'", sagte die Radiomoderatorin, nachdem sie den Antrag angenommen hatte.