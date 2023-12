Andre Braugher: Jetzt steht die Todesursache des Schauspielers fest

Der frühe Tod von Serien-Star Andre Braugher (1962-2023) schockt die Fans und seine Kollegen. Nun steht auch die Todesursache fest. Die Polizei bestätigte gegenüber "Variety", dass der Schauspieler an Lungenkrebs starb. Die Krankheit wurde bei ihm erst vor wenigen Monaten diagnostiziert, wie ein Sprecher mitteilte.

Anzeige

"Du hast uns zu früh verlassen"

Der Schauspieler war für seine Rollen in Serien wie "Homicide" und "Brooklyn Nine-Nine" bekannt. Er wurde nur 61 Jahre alt. Braugher sei am Montag nach kurzer Krankheit gestorben, berichtete zunächst unter anderem "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf die Sprecherin des Schauspielers, Jennifer Allen. Nach seinem Tod würdigten ihn viele seiner Kollegen in den sozialen Netzwerken.

Terry Crews (55), der neben Braugher in "Brooklyn Nine-Nine" die Hauptrolle spielte, etwa schrieb: "Ich kann nicht glauben, dass du so schnell weg bist. Es ist mir eine Ehre, dich gekannt zu haben, mit dir gelacht zu haben, mit dir zusammengearbeitet zu haben und acht glorreiche Jahre mit dir verbracht zu haben, in denen ich dein unersetzbares Talent beobachtet habe." Er fügte hinzu: "Du hast uns zu früh verlassen."

Anzeige

Anzeige

Er hinterlässt drei Söhne

Für seinen Auftritt in der NBC-Serie "Homicide" gewann Andre Braugher einen Emmy, für die Fox-Sitcom "Brooklyn Nine-Nine" wurde er für einen Emmy nominiert. Er war seit 1991 mit seiner Schauspielkollegin Ami Brabson verheiratet. Die beiden haben drei Söhne.