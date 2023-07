Andrea Berg: Straffes Fitness-Programm! Die Schlager-Sängerin ist "in der Form ihres Lebens"

Das Wichtigste in Kürze Schlager-Star Andrea Berg präsentiert sich bei ihrem jährlichen Auftritt in Aspach in Top-Form.

Die 57-jährige Sängerin offenbart, dass täglich zwei Stunden Crosstraining und eine gesunde, kohlenhydratarme Ernährung mit wenig Fett zu ihrem Körperfettanteil von nur 15 Prozent beitragen.

Sie ist stolz und sagt: "Das ist kein Geheimnis. Ich sage euch, das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit."

Schlager-Star Andrea Berg beeindruckte mit ihrer körperlichen Topform bei ihrem jährlichen Auftritt in Aspach. Die 57-jährige Sängerin enthüllte ihre Geheimnisse für ihre Fitness, darunter täglich zwei Stunden Crosstraining, eine ausgewogene, fettarme Ernährung ohne Kohlenhydrate und viel Disziplin. Mit einem Körperfettanteil von nur 15 Prozent ist sie stolz auf die beste Verfassung ihres Lebens und ein inspirierendes Vorbild für einen gesunden Lebensstil.

Andrea Berg: So hält sich der Schlager-Star fit

Fit wie ein Turnschuh und voller Energie: Schlager-Star Andrea Berg beeindruckte bei ihrem alljährlichen Mega-Auftritt am 14. Juli in ihrer Heimatstadt Aspach, die in der Nähe von Stuttgart liegt, mit einer bemerkenswerten körperlichen Verfassung. Mit 57 Jahren präsentiert sie sich in der "Form ihres Lebens" und verriet im Interview mit "RTL", wie sie dieses beeindruckende Level an Fitness erreicht.

Tagtäglich investiert sie viel Zeit und Mühe in ihr Fitnessprogramm, das aus einem strukturierten Mix aus Sport und Ernährung besteht.

Das ist kein Geheimnis. Ich sage euch, das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Andrea Berg, RTL , 2023

In dem Video seht ihr, wie fit Andrea Berg in Aspach performte

Zentraler Bestandteil ihres Fitnessregimes ist der Crosstrainer, auf dem sie täglich zwei Stunden trainiert. Dieses Ausdauertraining ermöglicht es ihr, Kalorien zu verbrennen und die kardiovaskuläre Fitness zu steigern. Daneben gehört auch eine Vielzahl anderer Sportarten zu ihrem Programm, um ihren Körper vielseitig zu fordern und Muskeln aufzubauen.

Hinsichtlich ihrer Ernährung folgt die Sängerin einer klaren Linie: Sie setzt auf eine ausgewogene, gesunde und bewusste Ernährung. Wenig Fett, keine Kohlenhydrate und nur in Maßen Fleisch - das sind die Eckpfeiler ihres Ernährungsplans. Durch den Verzicht auf Kohlenhydrate, insbesondere einfache Zucker, hält sie ihren Insulinspiegel stabil, was den Fettabbau begünstigt. Auch der Fokus auf fettarme Nahrungsmittel ist ein wichtiger Baustein, um ihren Körperfettanteil zu reduzieren und ihre Fitnessziele zu erreichen. "Wenig Schnitzel essen, wenig Fett, keine Kohlehydrate", erklärt Berg.

Andrea Bergs Engagement und Hingabe zahlen sich offensichtlich aus: Mit Stolz verkündet sie, dass sie sich in der besten Verfassung ihres Lebens befindet.

Ich habe gerade die Form meines Lebens. Andrea Berg, RTL , 2023

Der Erfolg ihrer Bemühungen zeigt sich nicht nur in ihrer Fitness, sondern auch in ihrer allgemeinen Ausstrahlung und Energie, die sie auf der Bühne ausstrahlt.

So verlief Andrea Bergs Mega-Auftritt in Aspach

Es ist offensichtlich, dass die Sängerin einen bewussten Umgang mit ihrem Körper pflegt und sich intensiv mit ihrer Fitness auseinandersetzt. Diese Hingabe überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass sie jedes Jahr das gigantische "Heimspiel" Open Air in ihrem Heimatort Aspach veranstaltet. Über 30.000 Schlagerfans feiern dort ein ganzes Wochenende lang bei den Auftritten von Andrea Berg und zahlreichen Gaststars. Für ein solches Event ist eine hervorragende körperliche Verfassung von großer Bedeutung, um den hohen Anforderungen wie dem Gesang und den Tanz-Einheiten gerecht zu werden.

Auch auf Instagram zeigen sich die Fans begeistert

Auf Instagram, wo die Sängerin 146.000 Follower vorweisen kann, schwärmen die Fans unter anderem: "Sie hat die Figur und kann es tragen 👏❤️❤️ es ist schließlich Arbeitskleidung" oder "Andrea kann nicht nur super singen, sie sieht auch super aus."

Deutlich wird: Auf der Plattform begeistert Andrea Berg ihre Fans regelmäßig mit faszinierenden Einblicken in ihr Leben. Neben beeindruckenden Fotos von ihren mitreißenden Auftritten teilt sie auch gelegentlich persönliche Momente. Die Mischung aus professionellem Bühnenglanz und authentischen, privaten Einblicken schafft eine besondere Verbindung zu ihren Fans und lässt sie noch tiefer in die Welt der Schlager-Ikone eintauchen.