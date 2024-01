Andreas Ellermann enthüllt: So schlimm stand es wirklich um Nadja Abd el Farrag

2023 machte Andreas Ellermann (59) jede Menge Schlagzeilen. Zum einen wegen seines Zoffs mit Patricia Blanco (52), zum anderen wegen seiner Hilfsaktion für Nadja Abd el Farrag (58). Im Interview betonte der Selmade-Millionär jetzt nochmals, wie bitter nötig diese Hilfe für die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) war.

"Für 2024 wünsche ich mir aber, dass es wieder ein bisschen ruhiger wird", gestand Andreas Ellermann in einem Interview mit "t-online.de". Das kann man verstehen. Der Immobilienbesitzer, Moderator. Entertainer und (seit jüngstem) Vertreiber von Gesundheits- und Schönheitsprodukten war 2023 oft Gast in den Meldungen der Boulevard-Medien. Daran waren vor allem zwei Damen "Schuld": Patricia Blanco, von der sich Ellermann im Laufe des Jahres unter gewaltigem Headline-Getöse trennte. Und Nadja "die Ex von Dieter Bohlen" Abd el Farrag. Im Interview stellte Ellermann nun klar: Der Rosenkrieg mit der einen war lästig. Die Hilfe für die andere indes bitter nötig.

Andreas Ellermann hat mit Nadja Abd el Farrag "nichts gehabt"

Andreas Ellermann schilderte im Interview mit "t-online.de" rückblickend das erste persönliche Treffen mit Nadja "Naddel" Abd el Farrag im Frühjahr 2023:

Wir haben Nadja dann in einem sehr verhungerten, erbärmlichen Zustand vorgefunden und da war mir klar, der muss man helfen. Andreas Ellermann, Januar 2024

Ellermann weiter: "Sie hat quasi nach Hilfe gelechzt und musste erstmal wieder zu Kräften kommen." Dass Ellermann "Naddel" aufpäppelte, war seiner damaligen Noch-Verlobten Patricia Blanco, so sagte Ellermann im Interview, ein Dorn im Auge. Ellermann: "Frau Blanco dachte, ich würde was mit Nadja anfangen oder sie würde mich interessieren." Diesem Irrtum, es würde sich nicht nur um eine Geschäftsbeziehung, sondern auch um was Romantisches handeln, saß aber, so Ellermann, nicht nur Blanco auf. Auch die Medien unterstellten "mehr". Ellermann dazu ganz klar: "Ich habe mit ihr nichts gehabt."

Es sind aber andere Unterstellungen, die Ellermann richtig in Rage bringen.

Andreas Ellermann: "Nadja Abd el Farrag hat nie Alkohol getrunken"

Es waren vor allem die üblen Gerüchte, die über Abd el Farrag gestreut wurden, die Ellermann aufregten. Er stellte sich im Interview schützend vor sein "Sorgenkind": "Ich muss da noch mal eine Lanze für sie brechen. Im Studio, beim Schlagermove oder auf dem Oktoberfest war sie immer hochprofessionell. Und um es nochmal zu betonen: Nadja hat nie irgendwelchen Alkohol getrunken. Umso frecher ist es dann, wenn irgendwelche Menschen behaupten, sie sei alkoholisiert gewesen."

"Das ist unfair, das macht man einfach nicht", sagte Ellermann und meinte weiter: "Es hat mich sehr geärgert, dass da einfach etwas erfunden wird, nur weil jemand schwankt oder ein bisschen hyperaktiv ist." Die Gründe hierfür lägen nämlich woanders: "Nadja ist ein guter Mensch, aber sie hat auch eine Krankheit und die heißt ADHS. Das ist eine Krankheit, wo man denkt, die Frau ist ewig betrunken, weil sie hyperaktiv ist, rumzappelt und hüpft." Ellermann betonte auch, dass er von Anfang an über diese gesundheitliche Beeinträchtigung Bescheid gewusst habe.

Andreas Ellermann über Patricia Blanco: "Die Beziehung war nicht zu retten"

Auch sei Nadja Abd el Farrag nicht der Grund gewesen, warum Ellermanns Beziehung mit Patricia Blanco scheiterte. "Letztendlich war die Beziehung nicht mehr zu retten. Unsere Vorstellungen waren zu gegensätzlich", sagte Ellermann im Interview. Als er nach vier Jahren Beziehung "die Reißleine" gezogen habe, habe er sich sehr fair gezeigt. Er habe "Frau Blanco" zunächst in seinem Haus wohnen lassen, ihr dann "eine sehr teure Wohnung besorgt, wo ich die Mietsicherheit sowie neun Mieten übernommen habe".

"Das Thema" sei für ihn "jetzt durch". Blanco habe von ihm viel Geld erhalten. Aber: "Ich habe es nicht mit Groll gezahlt, denn ich habe es ja freiwillig angeboten. Insofern sage ich mal: Was soll's?"

Das Jahr 2024 könnte für alle Beteiligten Linderung bringen: Ellermann ist mit seiner neuen Freundin Ilka, einer Unternehmerin, glücklich und ging zum Jahresende auf Kreuzfahrt. Patricia Blanco war zuletzt bei "Promi Big Brother", was Ellermann gefiel: "Es freut mich sehr, dass sie jetzt ihren eigenen Weg gefunden hat", sagte er im Interview. Und Naddel? Die hat, so erzählte sie zuletzt im Podcast mit Ellermann, sechs Kilo zugenommen, woraus sie "sehr stolz" sei. Außerdem, so Ellermann: "Es kann auch passieren, dass wir mit Naddel noch einen neuen Titel aufnehmen."