Angelina und Sebastian Pannek verkünden Schwangerschaft

Angelina Pannek (32) und Ehemann Sebastian (37) erwarten ihr drittes Kind! Das gab das Influencer-Paar bei Instagram mit einem Babybauchfoto bekannt.

Schwangerschafts-Verkündung auf Instagram

Auf Instagram lüften Angelina und Sebastian jetzt ihr kleines Geheimnis. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", schreiben sie am Valentinstag, den 14. Februar, in einem gemeinsamen Post. Dazu veröffentlichten sie ein Pärchenfoto, auf dem sich Angelina Pannek in einem in Gold funkelnden Look zeigt, der ihren Babybauch zur Geltung bringt. Sebastian Pannek trägt hingegen mit weißem Hemd und beiger Hose ein legeres Outfit. Gemeinsam strahlen die werdenden Eltern in die Kamera, im Hintergrund sind Herzchen-Luftballons zu sehen.

Eine werdende Mutter gratuliert

"Herzlichen Glückwunsch", schrieb unter anderem Influencer-Kollegin Sarah Harrison (32) unter den Post. Auch sie hatte kurz zuvor den Valentinstag genutzt, um zusammen mit Ehemann Dominic Harrison (32) zu verkünden, dass das Paar sein drittes gemeinsames Kind erwartet. Dementsprechend lautete die Antwort von Angelina Pannek: "Dankeschön. Und auch an euch." Zu den weiteren Gratulantinnen zählen die Reality-TV-Stars Denise Merten-Kappés (33) und Justine Dippl.

Der ehemalige "Bachelor" Sebastian Pannek gab 2017 seine letzte Rose an Clea-Lacy Juhn (32), ihre Liebe zerbrach nach rund anderthalb Jahren. Im "Bachelor"-Universum sollte er trotzdem sein großes Glück finden: 2020 heiratete er Angelina Pannek, ehemalige Heger. Sie stand 2014 im Finale mit Christian Tews (43), ging jedoch ohne Rose nach Hause. Die Panneks wurden im Sommer 2020 und Herbst 2022 Eltern eines Sohnes und einer kleinen Tochter.