Anja und Gerit Kling im Interview: DIESES Thema ist bei ihnen tabu

Die gemeinsame Flucht aus der DDR, der gleiche Beruf, der Nachname: Es gibt so einiges, was die Schwestern Anja und Gerit Kling verbindet. In einem Interview sprachen die Schauspielerinnen nun über ihre Geschwisterliebe - und welches Thema sie bei Gesprächen lieber aussparen.

Außergewöhnlich eng ist die Bindung zwischen den beiden Schauspielerinnen Gerit (58) und Anja Kling (53) - bis 2016 haben beide sogar zusammen gewohnt. Ihre Söhne leben bis heute Tür an Tür in verschiedenen Wohnungen unter einem Dach. Klar, dass man dadurch sehr viel voneinander weiß. Dass die Schwestern dennoch ein paar Geheimnisse voreinander haben, ließen sie jetzt die Leserinnen und Leser der Zeitschrift "Gala" wissen.

Keine Details über Bettgeschichten

Schon als Kinder hätten sie sich trotz der fünf Jahre Altersunterschied extrem nah gestanden. Bei aller Innigkeit und Offenheit allerdings: Über das, was beide mit ihren Partnern Wolfram Becker (62, Ehemann von Gerit) und Oliver Haas (54, Ehemann von Anja) zwischen den Laken treiben, wird geschwiegen. Gerit dazu:

Wir sind jetzt nicht die Schwestern, die permanent über sexuelle Erfahrungen reden. Das machen wir einfach nicht. Gerit Kling, , 2023

Apropos Partner: Ihr Männergeschmack gehe ganz weit auseinander verrieten beide erst kürzlich der "Bild"-Zeitung: "Bei allen Männern, mit denen Gerit ankam, hab ich nur gedacht: schön für sie. Aber die Gefahr, dass wir uns da ins Gehege kommen, bestand niemals", plauderte Anja Kling aus dem Nähkästchen.

Konkurrenzkampf? Durchaus!

Konkurrenzgedanken gebe es eher im Berufsleben. Zwischendurch sei es nicht leicht gewesen, gestand Gerit: "Manchmal hat die eine mehr Erfolg als die andere und manchmal zieht sich das auch über eine lange Zeit und dann blickt man auf den Erfolg der anderen und denkt sich traurig: Ach, das hätte ich jetzt auch gern. Die Gelassenheit, damit umzugehen, muss man erst lernen."

Gemeinsam vor der Kamera standen beide nur selten, zuletzt für den Fernsehfilm "Schule am Meer - Familienbande". Dabei würden sie das durchaus gerne öfter tun, wenn die Rollen stimmten, hatten beide in früheren Interviews betont.

Es gebe auch durchaus immer mal wieder Streit zwischen ihnen, räumen die Schwestern ein. Doch dass jemals etwas passieren könnte, das beide für immer auseinanderreißen würde, können sich beide beim besten Willen nicht vorstellen.