Anna-Carina Woitschack nach der Trennung von Stefan Mross: "Alles in mir schreit"

Mit ihrem Schlager-Kollegen Vincent Gros (27) gewann Anna-Carina Woitschack gerade das TV-Format "Die Verräter". Trotzdem zeigte sie sich nun nachdenklich und emotional. Und das hat mit ihrem Ex Stefan Mross (47) zu tun.

Anzeige

Am 28. Oktober feiert Anna-Carina Woitschack ihren 31. Geburtstag. Den 30. hat sie vielleicht noch mit Stefan Mross zelebriert. Mit dem Trompeter, Sänger vorzugsweise volkstümlicher Weisen und Moderator war die Schlager-Prinzessin seit 2016 liiert. Verlobung (2019) und Hochzeit (2020) fanden in aller Öffentlichkeit statt - in den TV-Sendungen "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" beziehungsweise "Schlagerlovestory". Als die Liebe verglühte, geschah das hinter verschlossenen Türen. Erst im November letzten Jahres gaben beide ihre Trennung bekannt.

Jetzt blickte Woitschack in einem emotionalen Post bei Instagram zurück auf das, was damals und seither geschah.

Anna-Carina Woitschack: "Meine Familie und Freunde haben mir Kraft gegeben"

"Heute vor ziemlich genau einem Jahr, stand ich vor vielen persönlichen Herausforderungen", beginnt Anna-Carina Woitschack die Bildunterschrift in ihrem Instagram-Post. "Rückblickend betrachtet, war es eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben."

Sie fährt fort:

Dem Zauber des Neubeginns zu vertrauen und das "alte" hinter sich zu lassen, ist oft gar nicht so leicht. Anna-Carina Woitschack, , Oktober 2023

Sie bestätigt indirekt, dass der Herbst 2022 keine leichte Zeit war: "Meine Familie, Freunde und die Liebe zum Leben und zur Musik, haben mir damals sehr viel Kraft gegeben meinen Weg zu gehen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Anna-Carina Woitschack verarbeitete die Trennung in einem Hit

"Genau aus diesen Emotionen heraus", schreibt Woitschack, sei ihr Lied "Tag 1" entstanden - ein Song, "der mir mega viel bedeutet." "Tag 1", als Vorabsingle ihres "Best Of"-Albums im Juli 2023 veröffentlicht, spiegelt die Zeit der Trennung und des Neuanfangs wider. Im Refrain heißt es:

Heute ist Tag eins. Spürst du's? Wir sind frei. Was vorbei ist, ist vorbei. Und alles in mir schreit. Anna-Carina Woitschack, , Juli 2023

Anna-Carina Woutschack: neu verliebt und dankbar

In ihrem Text setzt Woitschack auf Positivität, darauf, dass es besser wird. "Bin aufgewacht und lasse alles hinter mir, ohne Angst, das Leben steht doch vor der Tür. Lass Sonnenschein ins Leben rein, nichts hält mich auf. Kein Weg zurück, ich trau dem Glück, nehm' alles in Kauf."

Die lebensbejahende Einstellung hat sich gelohnt. Woitschack hat an der Seite eines österreichischen Unternehmers ein neues Liebesglück gefunden. Ihr Glück teilt sie mit ihren Fans, die für sie sehr wichtig sind. Im Instagram-Post schließt sie: "DANKE dass auch IHR da draußen ein Teil meines Lebens seid und mich unterstützt, dafür bin ich sehr dankbar! Also an alle die vielleicht selbst gerade vor einem Neubeginn stehen - glaubt an EUCH, hört auf euer Herz - ihr werdet belohnt."