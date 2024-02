Anna Ermakova: Nach vierjähriger Beziehung wieder Single

Seit Juni 2023 ist bekannt, dass Anna Ermakova (23) nach vierjähriger Beziehung wieder Single ist. In einem Interview verriet die Musikerin jetzt, was ihr nächster Partner mitbringen sollte.

2023 war ein wahrlich turbulentes Jahr für Boris Beckers Tochter Anna Ermakova. Im Januar hatte sie nach abgeschlossenem Studium noch keinen richtigen Plan, dann nahm das Leben fast von alleine Fahrt auf: Anna nahm an der 16. Staffel von "Let's Dance" teil und gewann sie zusammen mit Profi-Tänzer Valentin Lusin. Dabei stellte das grandiose Paar mit elf Höchstwertungen einen neuen Rekord in dem beschwingten Format auf. Natürlich war Anna dann auch umjubelter Star bei der "Let's Dance"-Tournee im November und Dezember. Zwischendurch wurde im August bekannt gegeben, dass sie für die Jury der Comeback-Staffel von "Das Supertalent" gecastet wurde, die derzeit ausgestrahlt wird. Und dann veröffentlichte sie im Januar auch ihre erste Single, ein Cover des Who-Hits "Behind Blue Eyes".

Eine Menge los. Da blieb keine Zeit für die Liebe.

Anna Ermakova über ihren Traummann: "Er muss leidenschaftlich sein"

Im Juni bestätigte Anna, dass sie sich nach vierjähriger Liebesbeziehung von ihrem Freund Tony getrennt hatte. Im Interview mit "RTL.de" verkündete sie, dass sie die Trennung verarbeitet habe. "Es ist okay."

Nun sei sie offen für jemand Neues. Aber der müsse einiges mitbringen, wie sie im Interview auf den Malediven verriet. "Er müsste einfach leidenschaftlich sein und sich begeistern können", sagte sie und fuhr fort:

Mir ist wichtig, dass Menschen mich zum Lächeln, zum Lachen bringen. Humor ist einfach wichtig. Anna Ermakova, Februar 2024

Anna Ermakova: "Mutter will das Beste für mich"

Wenn Anna ihren Traumpartner schnitzen könnte, hätte sie noch ein paar Wünsche - allerdings keine ausgefallenen, sondern eher bodenständig-romantische: Er solle "einfach ein liebenswerter, höflicher Mensch sein, 'danke' und 'bitte' sagen - und das Wichtigste ist für mich - klar - Ehrlichkeit."

Und er möge sich doch im Idealfall mit der neuen "Schwiegermutter" verstehen. Denn Annas Mutter Angela (56) ist ihr großer Bezugspunkt und Ruhepol. "Ich liebe sie wirklich über alles und ihr Respekt und ihre Unterstützung bedeuten mir wirklich alles. Auch wie sie mir den Rücken freihält. Sie will das Beste für mich."