Anna Maria Zimmermann und ihr Mann standen kurz vor dem Ehe-Aus: "Wir hatten eine harte Zeit"

Das Wichtigste in Kürze Anna Maria Zimmermann ist seit ihrer " DSDS "-Teilnahme im Jahr 2005 eine gefeierte Schlagersängerin.

Auch privat fand die Sängerin ihr Glück: Seit 2015 ist sie mit dem Koch Christian Tegeler verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Während der Coronakrise machte das Paar eine schwere Ehekrise durch. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anna Maria Zimmermann und ihr Mann Christian Tegeler feierten im Januar 2023 bereits ihren achten Hochzeitstag. Doch während der Corona-Krise lief es zwischen dem Paar alles andere als rund. Erstmals spricht die Schlagersängerin nun öffentlich darüber, dass ihre Ehe kurz vor dem Aus stand.

Anna Maria Zimmermann und Christian Tegeler steckten in einer schweren Krise

Als während der Corona-Pandemie plötzlich alle Restaurants schließen mussten und auch keine Konzerte mehr stattfanden, verbrachten Anna Maria Zimmermann und ihr Mann Christian Tegeler plötzlich viel mehr Zeit miteinander. Das waren sie jedoch überhaupt nicht gewohnt. "Wir sind beide irgendwie Lebemenschen. Wir sind beruflich eigentlich immer so aufgestellt gewesen, dass unsere Beziehung so gut funktioniert, weil jeder so seins macht", erzählt die 34-Jährige nun gegenüber "RTL".

Da die beiden plötzlich viel weniger Freiraum hatten, lief es zwischen ihnen nicht mehr so gut wie zuvor. "Wir hatten eine harte Zeit", gibt Anna Maria Zimmermann ehrlich zu. Und weiter:

Obwohl wir auf dem Land leben, ein großes Haus und einen großen Garten haben, fühlten wir uns ein bisschen wie in einem Käfig gefangen. Anna-Maria Zimmermann, , 2023

Die Corona-Pandemie machte dem Paar so sehr zu schaffen, dass sogar eine Trennung im Raum stand. "Wenn Corona noch ein halbes Jahr länger gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir noch ein Paar heute wären", offenbart Anna Maria.

Heute sind Anna Maria Zimmermann und ihr Mann wieder glücklich

Mittlerweile haben die Eheleute ihre Krise aber zum Glück überwunden. Aktuell sind sie im Rahmen der Aktion "Nacht des Deutschen Schlagers" sogar zusammen in Mexiko unterwegs. "Jetzt machen wir endlich auch mal wieder zu zweit einen Ausflug, haben wir lange nicht gemacht", freut sich die 34-Jährige im Interview.

Immer mal wieder dürfen sich Anna Marias Fans nun auch über süße Pärchenfotos auf Instagram freuen. Im August 2022 teilte sie sogar einen Schnappschuss auf ihrem Account, auf dem sie mit ihrer ganzen Familie zu sehen ist. "Sehr schönes Foto von euch", schwärmte nur eine von vielen Nutzerinnen in den Kommentaren.