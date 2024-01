Anne Wünsche vor Gericht: Jahrelanger Streit mit Oliver Pocher 

Amira Pocher (31) musste im Trennungsstreit mit Noch-Gatte Oliver (45) einiges an verbalen Breitseiten einstecken. Aber es kam zu versöhnlichen Annäherungen. Pocher verzeihen? Davon ist Anne Wünsche (32) allerdings weit entfernt.

In seiner "Bildschirmkontrolle" nimmt Oliver Pocher gern Influencer:innen und andere Showbiz-Persönlichkeiten ironisch bis zynisch auf die Schippe, die seiner Meinung nach wenig Sinnvolles über ihre Social-Media-Kanäle verbreiten. 2020 wurde auch Anne Wünsche, ehemaliger Star von "Berlin - Tag und Nacht", Ziel von Pochers Sticheleien. Der Comedian unterstellte der 32-Jährigen damals, sie habe womöglich Follower und Likes auf Instagram gekauft.

Wünsche wollte diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen und zog gegen Pocher vor Gericht. Der Fall schwelt noch immer, wie Wünsche jetzt im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde mit ihren Instagram-Fans (1,1 Millionen Follower) offenbarte.

Anne Wünsche verklagte Oliver Pocher wegen des Diss-Tracks "Influenza"

Ein Anlass zur damaligen Klage: In seinem Rap-Song "Influenza", den er mit seiner Frau Amira aufnahm und von U96-Superstar Alex Christensen produzieren ließ, wetterte Pocher gegen Influencer ganz allgemein (Textauszug: "Ihr seid schlimmer als die Grippe, Influenza. Ohne Filter seht ihr aus wie Gespenster. Für'n paar Likes springt ihr gleich aus dem Fenster.") und gegen Anne Wünsche im Besonderen.

Im Song dichtete Pocher: "Anne, du bist meine Nummer eins. Keinen Plan, was du so zahlst für hundert Likes. Dein Fitvia-Tee ist der letzte Schei. und dein Anwalt droht ohne einen Beweis." Damit spielte er darauf an, dass Wünsche ihren Anwalt eingeschaltet hatte. Während dieser Rechtsstreit bereits schwelte, versuchte Wünsche, den Diss-Track mit einer einstweiligen Verfügung zu stoppen. Der Schuss ging allerdings nach hinten los: Vor Gericht wurde die Klage abgewiesen, Wünsche musste sogar die Prozesskosten in Höhe von 10.000 Euro zahlen, wie "RTL.de" berichtete.

Aber Anne Wünsche gibt nicht auf.

Anne Wünsche kämpft vor Gericht weiter gegen Oliver Pocher

Als sie in der Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal auf den Stress mit den Pochers angesprochen wurde, reagierte Anne Wünsche, Mutter dreier Kinder (10, 8, anderthalb Jahre alt) von drei Vätern, frustriert, aber kämpferisch: "Puh, erinnere mich nicht an diese Zeit! Das war kein Lästern mehr. Er hatte zusammen mit Amira eine Lüge über mich verbreitet und falsche 'Beweise' gepostet. Der Typ hat mich damals richtig fertiggemacht", postete Wünsche und erklärte: "Ich kämpfe immer noch vor Gericht."

Zu den Vorwürfen erklärte Wünsche schon vor anderthalb Jahren: "Alles, was der Pocher damals gezeigt hat, diese ganzen E-Mail-Verläufe, die angebliche Kreditkartennummer, das war alles nicht von mir. Das ist alles widerlegt." Aber ausgestanden und entschieden offenbar noch nicht.

Mit Bezug auf die private Situation bei den Pochers meinte sie zudem: "Ich habe auch null Mitleid mit dem Typen." Wünsche will jedenfalls weiter kämpfen: "Wartet mal ab - bald darf ich mehr erzählen", teilte sie ihren Fans mit und deutete an, dass noch einiges an brisanten News folgen könnte: "Wenn ihr wüsstet, was da noch alles im Hintergrund ablief."