Annemarie Carpendale: Ehrliche Worte über ihre Ehe mit Wayne – sie enthüllt das Liebes-Geheimnis!

Im September steht die "Rosenhochzeit" für Annemarie (45) und Wayne (46) Carpendale an. Ein Paar sind sie aber schon viel länger. 2007 lernten sie sich lieben, im Dezember 2011 verlobten sie sich: 16 Jahre zusammen - und immer noch so glücklich. Wie das klappen kann, verriet Annemarie jetzt in einem Interview

Annemarie Carpendale bezeichnete ihre Ehe im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" als "immer in Bewegung und meistens glücklich". Auf die Frage nach dem Geheimnis einer langen und glücklichen Partnerschaft, sagt die taff-Moderatorin: "DAS Geheimnis gibt's natürlich nicht. Aber wichtige Zutaten sind: Respekt vor dem anderen und dem, was er gerne macht. Immer reden, auch und gerade über das, was einem nicht passt. Das Leben so oft es geht genießen und spontan sein, wenn das irgendwie geht. Und wenn man es dann noch schafft, die Anziehung irgendwie zu erhalten, dann ist man schon ganz gut dabei."

Annemaries Mutter sah die Liebe zu Wayne voraus

Man sollte also "gute Antennen" haben, was den anderen umtreibt. Die hatte, so verriet Annemarie Carpendale in dem Interview, vor 16 Jahren auch ihre Mutter. Die lernte Wayne, den Sprössling von Sänger Howard Carpendale, bei der Feier zu Annemaries 30. Geburtstag kennen. "Da hat sie schon geahnt, dass sich da was anbahnt." Die Pointe: "Das wussten sogar wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich."

