Annemarie und Wayne Carpendale: Irre Liebes-Regel enthüllt! Mit diesen Stars dürfen sie fremdgehen

Das Wichtigste in Kürze Annemarie und Wayne Carpendale sind seit fast zehn Jahren glücklich verheiratet.

Nun plauderte Wayne aus: Unter DIESEN Umständen ist ein Seitensprung in ihrer Ehe erlaubt.

Seit fast 16 Jahren sind Annemarie und Wayne Carpendale ein Paar, im September diesen Jahres steht ihr zehnter Hochzeitstag bevor. Nun plauderte Wayne in einem Interview eine erstaunliche Regel in Sachen Monogamie aus...

Auch wenn Polyamorie und offene Beziehungen heutzutage keine Fremdwörter mehr sind, legen viele Paare immer noch besonders viel Wert auf eines: Treue. So auch Annemarie und Wayne Carpendale - mit EINER Ausnahme! Wie der Sohn des Schlagerstars Howard Carpendale nun im Interview mit "Prominent" ausplauderte, haben er und Ehefrau Annemarie sich auf eine kuriose Regel in Sachen Fremdgehen geeinigt.

Ich darf mir einen Superstar aussuchen, mit dem ich fremdgehen dürfte, ohne dass mein Partner sauer ist. Wayne Carpendale , 2023

Cameron Diaz und Ashton Kutcher als Ausnahme

Für Annemarie gilt übrigens dasselbe. Doch für welche Superstar haben die beiden sich jeweils entschieden? Während Anne sich für "Two and a Half Men"-Star Ashton Kutcher entschieden hat, gilt Waynes Freifahrtschein für Hollywood-Power-Blondine Cameron Diaz. Doch würde Wayne es auch tatsächlich durchziehen? "Aus Prinzip", scherzt der Schauspieler und Moderator - allerdings mit dem Wissen, dass es höchstwahrscheinlich sowie nie soweit kommt.

Ich finde, das tut einer Beziehung ganz gut, auch mal über so eine Möglichkeit zu reden. Das muss ja nicht passieren, aber einfach, dass man sowas auch in Erwägung zieht. Das gibt auch ein bisschen Freiheit. Und wir wissen beide wahrscheinlich sehr genau, dass Anne nicht mit Ashton Kutcher fremdgehen wird und ich nicht mit Cameron Diaz. Wayne Carpendale , 2023

Dennoch ist Wayne Carpendale davon überzeugt, dass es einer Beziehung gut tun kann, "sich selbst nicht zu ernst zu nehmen". Zumindest bei ihm und Annemarie scheint dieses Konzept bisher bestens aufzugehen.

Annemarie und Wayne Carpendale: ihre Liebesgeschichte

Seit November 2007 sind die "taff"-Moderatorin und der Ex-"Unter uns"-Darsteller offiziell ein Paar. Verheiratet sind sie seit dem 28. September 2013 und seit 2018 auch Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes, Sohnemann Mads. Auf Instagram teilen die beiden regelmäßig zuckersüße Einblicke in ihr Liebes- und Familienleben. Doch was ist das Geheimnis ihrer jahrelangen, glücklichen Liebe? In einem Interview mit "Bunte" plauderte Wayne noch vor Kurzem aus:

Bei uns ist es: Relativ wenig Eifersucht, Freiheiten geben, den Tag immer wieder aufs Neue entdecken und den Partner immer wieder aufs Neue entdecken. Wayne Carpendale , 2023

Ein Geschwisterchen für Bruder Mads?

Zudem lege das Paar enorm viel Wert darauf, sich nicht zu selten zu sehen - trotz teilweise stressigem Job-Alltag: "Wir schaffen es irgendwie immer, auch mit viel Kraftaufwand und Energie, viel Zeit zusammen zu verbringen." Im Fall von Annemarie und Wayne scheint sich der stetige Energieaufwand bisher jedenfalls sehr gelohnt zu haben - immerhin können die beiden inzwischen auf fast 16 glückliche gemeinsame Jahre zurückblicken. Ob die beiden neben Söhnchen Mads auch ein weiteres Kind planen, haben sie bisher übrigens nicht ausgeplaudert.