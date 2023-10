Anya Taylor-Joy: Traumhochzeit in Italien! Sie hat ihre große Liebe Malcom McRae geheiratet

Anya Taylor-Joy, bekannt aus der Serie "Das Damengambit" oder dem Kinofilm "The Menu", hat Ja gesagt! In Venedig ist der Hollywoodstar jetzt den Bund der Ehe eingegangen.

Anya Taylor-Joy feiert ihre Traumhochzeit in Venedig

Die Königin hat ihren König gefunden: "Das Damengambit"-Star Anya Taylor-Joy (27), die vor wenigen Tagen noch bei der Fashion Week in Paris alle Blicke auf sich zog, hat nun in Venedig geheiratet. Die britische Seite "Daily Mail" veröffentlichte die ersten Bilder der Schauspielerin, die in Italien dem Musiker Malcolm McRae (29) das Jawort gegeben hat. Auf einem der Fotos blickt Taylor-Joy von einem Balkon aus in die Ferne, zu sehen ist sie in einem beigen Hochzeitskleid, auf dem unter anderem - direkt über ihrem Herzen - ein Vogelmotiv eingearbeitet wurde. Ihr Brautschleier war dagegen in konventionellem Weiß gehalten.

Diese VIPs feierten mit Anya Taylor-Joy

Laut des Berichts wohnten rund 150 Gäste der Trauung bei. Darunter bfanden sich auch diverse Hollywood-Stars , etwa Julia Garner (29, "Ozark") und Cara Delevingne (31, "Suicide Squad"), wie Aufnahmen zeigen. Auch Schauspieler Nicholas Hoult (33), mit dem Taylor-Joy unlängst erst zusammen in der ungewöhnlichen Satire "The Menu" mitwirkte, wurde im Beisein seiner Freundin Bryana Holly (30) in Venedig gesichtet.

Die Hochzeit war kein billiges Vergnügen

Angeblich sollen sich die frisch Angetrauten die märchenhafte Trauung in Venedig einiges kosten lassen haben. Laut "Daily Mail" sei ein italienisches Hochzeitsplanungsunternehmen engagiert worden, deren Angebote erst bei 250.000 Britischen Pfund (etwa 290.000 Euro) anfangen. Dafür, heißt es weiter, lese man selbstredend jeden Wunsch der gutbetuchten Auftraggeber von deren Lippen ab.

Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae hielten ihre Beziehung bislang weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Mai 2021 sollen die beiden ein Paar geworden sein, auch die immense Entfernung konnte den beiden ganz offensichtlich keinen Strich durch die Liebesrechnung machen: Die Schauspielerin hat ihren Lebensmittelpunkt bislang größtenteils in London, während er in den USA lebt.