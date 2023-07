Ariana Grande: Ihr neuer Partner reicht nun offiziell die Scheidung ein!

Nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass sich Ariana Grande (30) und ihr Ehemann Dalton Gomez scheiden lassen wollen, ist die Sängerin angeblich bereits wieder vergeben. Ihr Neuer soll Ethan Slater (31) sein, ein Musical-Schauspieler, der noch verheiratet ist.

Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, hat sich Ethan Slater schon vor einigen Monaten ins Herz der Sängerin ("No Tears Left to Cry" war 2018 bei uns als Nummer vier ihr größter Hit) gesungen und getanzt. Da hatte sie Trost auch bitter nötig. Im Januar mussten sich Ariana Grande und Dalton Gomez laut US-Medien eingestehen, dass ihre Beziehung und Ehe gescheitert waren. Schon im März, so munkelt man, sei aus Slaters Schulter zum Anlehnen mehr geworden.

Doch auch der Schauspieler ist nach wie vor verheiratet, hat mit seiner Highschool-Liebe sogar einen gemeinsamen Sohn. Wie das US-Promiportal TMZ berichtet, hat er nun aber ganz offiziell die Scheidung eingereicht!

Noch-Ehefrau von Ethan Slater "völlig überrumpelt"

Nachdem darüber berichtet wurde, dass "Wicked"-Co-Star Ethan Slater mit Ariana Grande zusammen sei, scheint seine Noch-Ehefrau Lilly Jay "völlig überrumpelt" zu sein. Quellen offenbaren "Page Six", dass die Situation furchtbar für sie sei: "Sie waren auf der Highschool ein Paar. Sie haben ein Baby!" und ergänzen:

Sie ist ein Wrack. Page Six , 2023

Slater und Jay sind seit 2018 verheiratet und haben als Paar nicht zuletzt im November 2022 ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Erst im Mai hat der 30-Jährige wohl auf Instagram noch von seiner "wunderbaren" Frau geschwärmt und ein Foto mit den Beinchen ihres gemeinsamen Sohnes passend zum Muttertag veröffentlicht. Inzwischen ist sein Account privat.



Die besagten Quellen vermuten, dass der Grund für die Trennung des Ehepaars Ariana Grande sein könne, die mit Slater im vergangenen Jahr "Wicked" gedreht hat. Zumindest könne man sich so erklären, dass sie "sich jetzt plötzlich trennen, obwohl zwischen ihnen nichts falsch zu sein schien".

Ethan Slater ist offiziell noch verheiratet

Grande und Slater wollen es, so berichtet "TMZ", langsam angehen lassen. Müssen sie auch, sollten sie ihre Liebe mit Brief und Siegel dokumentieren lassen. Denn Grande ist noch längst nicht offiziell geschieden. Und auch Slater scheint zumindest juristisch noch gebunden. Er ist noch immer mit High-School-Liebe Lilly Jay verheiratet, die ihm 2022 einen gemeinsamen Sohn schenkte. Der Sprössling konnte die Ehe nicht retten, angeblich trennten sich Ethan und Lilly noch im selben Jahr.

"TMZ" berichtet weiter, dass Ariana und Ethan erst nach beider Trennung von ihren Noch-Ehepartnern ihr erstes Rendezvous hatten. Sieht so aus, als hätten sich da zwei gebrochene Herzen zum Kitten getroffen.

Die neue Liebe fand Ariana Grande am Filmset

Grande und Slater liefen sich zu dem Zeitpunkt täglich über den Weg, weil sie gemeinsam für "Wicked" vor der Kamera stehen. Die Verfilmung des Musicals, das auf Gregory Maguires Roman "Wicked - Die Hexen von Oz. Die wahre Geschichte der Bösen Hexe des Westens" und den Figuren aus "Der Zauberer von Oz" beruht, ist eines der größten aktuellen Projekte Hollywoods und soll in zwei Teilen umgesetzt werden. Sie sollen - wenn es die Schauspieler-Streiks in Amerika zulassen - im November 2024 und November 2025 in die Kinos kommen.

In der Geschichte ist - wie passend - Ethan Slater als Munchkin Boq in Galinda Upland verliebt, die später zu "Glinda, der guten Hexe" wird. Und die wird von Ariana Grande gespielt. Bei den täglichen Arbeiten kamen sich die beiden näher. Es folgten erste gemeinsame Bilder, als sie bei einer Oscar-Feier gesehen wurden.

Ihn soll Ariana Grande nach der Trennung daten: Ethan Slater ist Schauspieler und noch verheiratet © picture alliance / newscom

Ariana Grandes Neuer spielte SpongeBob

Aber wer ist Arianas Neuer? Ethan Slater (31) wuchs in Maryland, nahe der US-Hauptstadt Washington D.C., auf. Als er sieben Jahre alt war, verstarb seine Mutter. Weil der Vater wieder heiratete, hat er nicht nur zwei Schwestern, sondern auch zwei Stiefbrüder. Nach der High School setzte er sein Schauspielinteresse um und ergatterte ab 2015 erste Rollen in kleinen Kinofilmen und am Theater.

Seine größte Rolle spielte und sang er ab 2016 in dem Musical "SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical". Das feierte zunächst in Chicago Premiere und zog 2017 wegen des großen Erfolgs an den Broadway von New York um. Bis das Theater 2018 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen wurde, stand Slater 356-mal auf der Bühne. Und zwar als Hauptdarsteller von SpongeBob.