Ariana Grande lässt sich von Dalton Gomez scheiden! Ist ihr Ex bereits wieder vergeben?

Das Wichtigste in Kürze Seit Mai 2021 ist Popstar Ariana Grande mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez verheiratet.

Bereits seit Wochen kursierten Gerüchte um eine mögliche Ehekrise zwischen den beiden.

Beim großen Wimbledon-Finale in London zeigte Ariana sich vor wenigen Tagen ohne Ehering - und feuerte damit die Gerüchteküche erneut an.

Laut einem Insider soll die Sängerin schon lange von ihrem Mann getrennt sein.

Ihr Ex scheint über die Trennung schon hinweg zu sein. Alle Infos dazu gibt es hier.

Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass es zwischen Ariana Grande und Dalton Gomez kriseln soll. Am Wochenende war sie sogar ohne Ehering beim Wimbledon-Finale. Einem Insider zufolge ist das einstige Traumpaar schon lange getrennt! Ihr Ex soll sich nach dem Ehe-Aus sogar schon wieder ins Datingleben gestürzt haben.

Doch kein Happy End für Sängerin Ariana Grande? Nach einer gescheiterten Verlobung mit Comedy-Star Pete Davidson (der im Anschluss unter anderem Kate Beckinsale, Emily Ratajkowski und Kim Kardashian datete) schien die "7 Rings"-Interpretin in Dalton Gomez doch noch ihr Liebesglück gefunden zu haben. Ariana soll den erfolgreichen Immobilienmakler vor der Pandemie bei der Suche nach einem neuen Haus kennengelernt haben. Der Rest ist Geschichte: Im Februar 2020 wurden sie erstmals zusammen gesichtet, im Mai 2020 machten sie ihre Beziehung offiziell, im Dezember darauf folgte die Verlobung und im Mai 2021 heirateten die beiden im Kreise ihrer engsten Familie im kalifornischen Montecito. Jetzt, nur zwei Jahre später, soll alles auch schon wieder aus und vorbei sein.

Dalton Gomez soll sich schon mit anderen Frauen treffen

Offenbar scheint Dalton Gomez mit dem angeblichen Ehe-Aus ziemlich gut klarzukommen. Wie ein Insider jetzt gegenüber "TMZ" ausplauderte, soll der Immobilienmakler nach der Trennung schon wieder andere Frauen daten. Ariana Grande soll aber kein Problem damit haben, dass der 27-Jährige sich schon wieder ins Datingleben gestürzt hat.

Ariana Grande entfernt Hochzeitsfotos von ihrem Instagram-Account

Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Scheidungsgerüchte hat Ariana Grande jetzt auch alle Hochzeitsfotos von ihrem Instagram-Kanal gelöscht. Vor einigen Monaten postete sie noch regelmäßig romantische Pärchenbilder mit Dalton Gomez, doch mittlerweile sind fast gar keine gemeinsamen Fotos mehr auf Aris Instagram-Kanal zu finden. Ob sie damit die Trennungsgerüchte wohl bestätigt?

Laut Insider: Ariana Grande und Dalton Gomez' Scheidung steht bevor

Gegenüber "TMZ" packt ein Insider jetzt aus, dass Ariana Grande und Dalton Gomez schon längst getrennte Wege gehen. Schon seit Januar sollen die beiden kein Paar mehr sein. Zudem soll ihre Scheidung bereits kurz bevorstehen. Trotz der Trennung fließe zwischen dem einstigen Traumpaar aber kein böses Blut. Laut dem Informanten seien die beiden immer noch in freundschaftlichem Kontakt und telefonieren regelmäßig miteinander.

Eine offizielle Bestätigung der Trennung steht bislang aber noch aus. Weder Ariana Grande noch Dalton Gomez äußerten sich bisher zu den Scheidungsgerüchten.

Ariana Grande ohne Ehering beim Wimbledon-Finale

Diese Aufnahmen gossen am Wochenende einmal mehr Öl ins Feuer: Beim Wimbledon-Finale in London wurde Ariana am 16. Juli unter den prominenten Zuschauern gesichtet - und auf diversen Aufnahmen ist zu sehen, dass die Schauspielerin weder an der für die USA üblichen linken noch an der rechten Hand einen Ehering trägt. Allzu betrübt wirkte sie bei dem Sport-Showdown allerdings nicht: Ariana hatte zwischen Spiderman-Darsteller Andrew Garfield und "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey Platz genommen - und vor allem mit Letzterem schien die 30-Jährige sich mehr als hervorragend zu verstehen. In Sachen Fremdflirt kann hier jedoch direkt Entwarnung gegeben werden: Der Netflix-Star steht ausschließlich auf Männer, wie er bereits in diversen Interviews preisgab.

Ariana Grande beim Wimbledon-Turnier 2023 in London © IMAGO/i Images

"Reden kaum miteinander": Insider packt über Ariana Grandes Eheprobleme aus

Seit Dezember 2022 verbringt Ariana viel Zeit in England, wo die Dreharbeiten zur Musicalverfilmung von "Wicked" stattfinden, in der sie eine Hauptrolle ergattert hat. Wie ein Insider gegenüber "Radar Online" ausgepackt hat, sei das auch der Hauptgrund für die Trennung. Daltons Lebensmittelpunkt befindet sich nämlich weiterhin in Los Angeles - und die Distanz habe dem noch recht frisch verheirateten Paar offenbar alles andere als gut getan.

Der Film hat ihr Leben komplett in Beschlag genommen. Ihre Ehe ist definitiv in den Hintergrund getreten und das ist eine große Belastung. Insider , 2023

So sollen Dalton und Ariana auch kaum Zeit miteinander verbracht haben, als er sie in London besucht hat. Dass Ariana ihre Stimme aufgrund der herausfordernden Dreharbeiten besonders hüten muss, setzt dem Miteinander ebenfalls zu: "Sie versucht, nicht zu sprechen, wenn sie nicht gefilmt wird, um ihre Stimme zu schonen, also reden sie auch kaum miteinander. Obwohl Dalton daran gewöhnt ist, dass ihre Karriere Priorität hat, ist seine Geduld erschöpft. Er will einfach nur seine Partnerin zurück." Ob es dafür bereits zu spät ist? Laut "Page Six" bekam man Ariana Grandes Ehering zuletzt auf einem Konzert von Jeff Goldblum zu Gesicht - und das fand bereits im April statt. Bleibt abzuwarten, ob es für die Erfolgsinterpretin tatsächlich bald erneut heißt: "Thank U, Next."