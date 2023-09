Ariana Grande redet offen über Beauty-Eingriffe: Das hat sie alles machen lassen

Superstar Ariana Grande (30) hat zugegeben, dass sie sich mehreren Schönheitseingriffen unterzogen hat. In einem sehr emotionalen Video gesteht sie, was sie alles korrigieren ließ.

In einem "Beauty Secrets"-Video für den YouTube-Kanal der amerikanischen "Vogue" gibt Ariana Grande erstmals öffentlich zu, dass sie sich Schönheitseingriffen unterzogen hat. "Ich hatte im Laufe der Jahre haufenweise Lippenfüller und Botox", gesteht sie in dem fast zwölfminütigen Video, bei dem es eigentlich nur darum ging, ihre Make-up-Morgenroutine zu zeigen. Dann aber wurde das Schmink-Video beinahe zum Seelenstriptease.

Araina Grande: "Es fühlte sich an, als wollte ich mich dahinter verstecken"

Ariana Grande schminkte sich schon gut achteinhalb Minuten, als sie in dem Video plötzlich "Volle Transparenz als Beauty-Person" ankündigte und erklärte, 2018 damit aber aufgehört zu haben, weil "es einfach zu viel" wurde. "Es fühlte sich an, als wollte ich mich dahinter verstecken."

In der Erinnerung daran wird Grande plötzlich gerührt, ihre Augen werden feucht und sie sagt "Ich habe nicht damit gerechnet, emotional zu werden." Ganz deutlich ist im Anschluss ein Videoschnitt zu erkennen. Danach erklärt Grande - immer noch mit Tränen in den Augen,- ihre geänderte Einstellung zu Beauty, Styling und Make-up. "Ich habe Make-up als Tarnung oder als etwas zum Verstecken verwendet, immer mehr Haare, immer dickeren Eyeliner." Das könne manchmal immer noch sehr schön sein, aber ihre Grundeinstellung habe sich geändert. "Ich möchte meine wohlverdienten Sorgenfalten und Lachfalten sehen - und hoffe, meine Lachfältchen werden tiefer und tiefer, weil ich mehr und mehr lache." Ariana Grande ist eben nicht mehr 15 Jahre alt wie damals, am Beginn ihrer Karriere (sie spielte im Musical "13" am Broadway), sondern 30.

Und ja, auch ein Superstar wie Ariana Grande denkt ans Altern. "Ich denke, dass Altern so eine schöne Sache sein kann", sagt sie im Video. Ob dazu irgendwann auch wieder Lippenfüller und Botox, oder sogar mehr an kosmetischen Eingriffen, gehört, will sie nicht ausschließen. "Lass ich in zehn Jahren einen Facelift machen? Ja, vielleicht", sagt sie. Aber das seien jetzt "nur Gedanken, die man offen besprechen können sollte". Sie ergänzt: "Wenn wir über schon Schönheitsgeheimnisse reden, dann scheiß drauf, lasst uns alles offen legen."

Generell teilt sie mit ihren Fans ihre Einstellung zu Schönheit: "Unser Verhältnis zur Schönheit ist so persönlich. Liegt das Geheimnis nicht darin, dass wir uns alle einfach nur gut fühlen und geliebt werden wollen?" Der Weg dahin sei jedem selbst überlassen, meint Ariana Grande:

Jedem das Seine. Was auch immer Ihnen ein schönes Gefühl gibt, ich unterstütze es. Ariana Grande, , September 2023

Ariana Grande: Ist Botox nur die Spitze des Beauty-OP-Eisbergs?

Über 1,3 Millionen Fans riefen das Video "Ariana Grande's Skin Care Routine & Guide to a '60s Cat Eye" innerhalb weniger Stunden auf dem YouTube-Kanal der "Vogue" ab, der 13,5 Millionen Abonnenten hat. Die Fans feiern ihren Superstar in den Kommentaren für ihre Ehrlichkeit und ihr Aussehen: "Ich habe nie jemanden freier über Botox reden hören, ich liebe es, wie verletzlich sie sich zeigt", ist da unter anderem zu lesen.

Spekulationen über Schönheits-OPs verfolgten Ariana Grande seit geraumer Zeit. Vor anderthalb Jahren analysierte ein Schönheitschirurg alte und aktuelle Bilder von Ariana Grande und vermutete im Interview mit "Life & Style" mehrere Eingriffe. Darunter Lippenfüller und Botox, darüber hinaus aber auch eine Nasenoperation, das Anheben der Augenbrauen und einen Eingriff an der Kinnpartie.