Das Wichtigste in Kürze Anna Wintour hat bei der Met-Gala 2023 für Aufsehen gesorgt.

Die Gastgeberin der Benefiz-Gala schritt mit einem Mann über den roten Teppich.

Er ist ein bekannter Schauspieler – und vielleicht mehr als nur ein "sehr guter Freund"?

Anzeige

Komme, wer wolle - bei der Met-Gala 2023 war man wie immer auch auf den Auftritt von Gastgeberin Anna Wintour gespannt. Die "Vogue"-Chefin erschien mit einem "sehr guten Freund" zu dem Event.

Sie ist die Chefredakteurin der "Vogue", Gastgeberin der alljährlichen Met-Gala und für viele die einflussreichste Frau in der Modebranche: Anna Wintour. Das Privatleben der 73-Jährigen rückt dementsprechend meist in den Hintergrund. Doch jetzt ist Anna Wintour in Begleitung eines Mannes zur Met-Gala erschienen. Es handelt sich um keinen Geringeren als Schauspieler Bill Nighy.

Anna Wintour: Was läuft da mit Bill?

Tatsächlich treten er und Wintour seit mehr als zehn Jahren gemeinsam in die Öffentlichkeit. Im August 2021 berichteten die ersten US-Medien über eine angebliche Beziehung. Dass die beiden jetzt gar Arm in Arm über den Met-Teppich schritten, befeuert die Liebesgerüchte.

"Der gestrige Abend spricht für sich selbst", zitiert "Page Six" eine Wintour nahestehende Person, die sich auf die Met-Gala am 1. Mai 2023 bezieht. Ein anderer Insider soll Wintour und Nighy als "das neue royale Paar der Modewelt" bezeichnet haben.

Schaut euch ihre Körpersprache an. Ich habe Anna so noch nie gesehen. Selbst als sie mit Shelby zusammen war. Er stand immer hinter ihr. "Page Six"-Insider , 2023

Wintour war seit 2004 mit dem Unternehmer Shelby Brian verheiratet. Ende 2020 wurde die Trennung des Paares bekannt.

Anzeige

Anzeige

Das sagt Nighys Sprecher zu den Liebesgerüchten

Körpersprache hin oder her – Nighys Sprecher stellte angesichts des vertrauten Auftritts von Nighy und Wintour klar, dass die beiden "seit zwei Jahrzehnten einfach nur sehr gute Freunde" seien. "People" zitiert ihn weiter: "Sie sind kein Paar." Von Wintours Seite gab es kein Statement.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anna Wintour: Ihr (Liebes-)Leben

Bevor Wintour eine fast zwei Jahrzehnte andauernde Beziehung zu Shelby Brian einging, war sie von 1984 bis 1999 mit dem Kinderpsychiater David Shaffer verheiratet. Mit ihm hat sie zwei Kinder.

Wintour ist seit 1986 Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue". Seit 1995 richtet sie den oft als "Party des Jahres" bezeichneten "Met Ball" aka die Met-Gala aus. Bei ihrer Arbeit hat Wintour spätestens seit dem Erfolgsfilm "Der Teufel trägt Prada" von 2006 den Ruf einer teuflisch-fiesen Chefin weg. Im Gespräch mit Talkmaster David Letterman sagte sie einst:

Ich bin sehr entschlossen und gebe den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, klare Anweisungen, und manchmal bekommen sie leider nicht die Antwort, die sie gerne hören wollen. Anna Wintour , 2009

Sie sei nicht immer "warmherzig und verschmust", bestätigte Wintour. "Ich weiß gute Arbeit und kreative, talentierte Menschen zu schätzen."

Anzeige

Bill Nighy: Sein (Liebes-)Leben

Nighy lernte 1981 die Schauspielerin Diana Quick kennen und lieben, 2008 trennte sich das Paar. Es hat eine gemeinsame Tochter.

Nighy feiert seinen internationalen Durchbruch erst im Alter von Mitte Fünfzig, mit seiner Rolle in "Tatsächlich… Liebe". Seither trat der heute 73-Jährige unter anderem in "Per Anhalter durch die Galaxis", „Fluch der Karibik" und "Harry Potter und die Heiligtümer der Todes: Teil 1" auf. Mit Blick auf die Oscars reichte es bisher nur für eine Nominierung, dafür konnte sich Nighy in den vergangenen Jahren unter anderem über einen Golden Globe (Bester Hauptdarsteller in „Gideon’s Daughter“) und einen BAFTA-Award (Bester Nebendarsteller in „Tatsächlich… Liebe“) freuen.