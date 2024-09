Arnold Schwarzenegger: Darum zahlt er seit fast 30 Jahren einen Dollar an Warner Bros.

Er gilt als einer der schlechtesten Filme seines Genres: Der Superhelden-Blockbuster "Batman und Robin" fiel bei Fans und Kritiker:innen gnadenlos durch. Arnold Schwarzenegger denkt dennoch gerne daran zurück - und hat sich ein eindrucksvolles Souvenir daraus gesichert.

Ex-"Batman"-Darsteller George Clooney (63) schämt sich heute für die vielfach verrissene Comicverfilmung "Batman und Robin" (1997), bezeichnet sein Schauspiel darin als "fürchterlich" und hatte eigenen Angaben zufolge zwischenzeitlich sogar Angst, "das Franchise zerstört" zu haben! Ganz anders hingegen sein Kollege Arnold Schwarzenegger (77), der immer noch mit Vergnügen daran zu denken scheint. Das legt zumindest eine Information aus einem neun Jahre alten "Hollywood Reporter"-Interview nahe, das kürzlich wiederentdeckt wurde.

Blaulicht für Arnie

Der Action-Star spielt in besagtem Streifen den Bösewicht "Mr. Freeze" und trägt ein imposantes, silbrig glänzendes Kostüm mit blauen Lichtern. Das gefiel ihm offenbar so gut, dass er es unbedingt behalten wollte - was normalerweise deutlich schwieriger ist, als man denken würde.

So verriet Filmproduzent Peter MacGregor-Scott (1947-2017) im Interview: "Die Schauspieler würden gerne alle möglichen Dinge mitnehmen und wir müssen sehr darauf achten, dass das auf ein absolutes Minimum beschränkt bleibt. Arnold Schwarzenegger wollte ein Kostüm von 'Mr. Freeze'. Sein Anliegen ging bis ganz nach oben zur Chef-Etage des Studios. Er musste einen Vertrag unterschreiben und ich glaube, er zahlt einen Dollar pro Jahr, um das Kostüm auszuleihen. Die Lichter in diesem Kostüm halten 9.000 Stunden. Er hat sie nicht den ganzen Tag über an, aber er schaltet sie recht häufig ein."

Das Kostüm von "Mr Freeze" (Arnold Schwarzenegger) in "Batman und Robin" (1997) kann sich wirklich sehen lassen. © ddp/CAMERA PRESS/J/W

Wie realistisch ist ein Comeback für "Mr. Freeze"?

Rechtlich gehört das gute Stück Arnie also nicht und es ist theoretisch möglich, dass das Studio es eines Tages zurückfordert. Doch ob das Kostüm jemals wieder gebraucht wird, ist fraglich. Seit "Batman und Robin" ist "Mr. Freeze" nur noch einmal in der Serie "Gotham" in Erscheinung getreten. Doch wer weiß: Vielleicht gibt's ja eines Tages einen Cameo-Auftritt? Arnold Schwarzenegger wäre bestimmt dabei!

