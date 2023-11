Arnold Schwarzenegger: Knallharte Regeln - So streng hat er seine Kinder erzogen!

Arnold Schwarzenegger wurde geschlagen: Hier legt er eine traurige Beichte ab

"Ich bin ein schrecklicher Leser." In einem Instagram-Post lüftet Arnold Schwarzenegger (76) ein lange gehütetes Geheimnis: Er ist Legastheniker! Vor allem das Vorlesen in der Schule fiel ihm schwer. Weil er es nicht so gut konnte wie andere, sei er sogar von Lehrern "mit dem Lineal geschlagen" worden.