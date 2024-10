Baby-Glück bei Sido: Seine Freundin Georgina Stumpf bestätigt Schwangerschaft

Georgina Stumpf hat tolle Nachrichten für ihre Fans parat! Auf Instagram verkündet die Freundin von Rapper Sido mit einem Babybauch-Posting, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Erinnerst du dich noch an Sido bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Georgina Stumpf wird erstmals Mama

Auf ihrem Instagram-Kanal machte Georgina alias Gia jetzt ihre Schwangerschaft öffentlich. Sie teilte ein Video, indem sie eine grüne Collegejacke und eine Jeans trägt. Das Besondere daran? Unter der Collegejacke ist deutlich ihr Babybauch zu erkennen. Dazu schrieb sie schlichtweg: "Mama".

Weitere Details über ihre Schwangerschaft gab die Twitch-Streamerin bislang jedoch nicht preis. Auch ihr Freund, der Rapper Sido, hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Ihre Beziehung halten der ehemalige "Wer stiehlt mir die Show?"-Kandidat und die Influencerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Seine neue Liebe machte Sido Ende 2022 bei einem seiner Konzerte öffentlich. Als er sein Liebeslied "Mit dir" performte, holte er Georgina auf die Bühne und gab ihr einen Kuss auf den Mund. Wie lange die beiden zu diesem Zeitpunkt schon zusammen waren, ist nicht bekannt.

So reagieren die Fans auf die Baby-News

In den Kommentaren unter Georginas Babybauch-Posting tummeln sich bereits nach wenigen Stunden zahlreiche Gratulant:innen. "Herzlichen Glückwunsch" und "Eine wunderschöne Schwangerschaft wünsche ich euch", schrieben nur zwei von vielen User:innen. Sogar Sidos Ex Charlotte Würdig meldete sich in den Kommentaren zu Wort. "Here we go! Freuen uns auf das Kleine", schwärmte sie und fügte ein paar Herz-Emojis hinzu.

Es ist das erste Kind für Georgina

Für Georgina ist es die erste Schwangerschaft. Ihr Partner Sido hat aus seiner Ehe mit Charlotte Würdig bereits zwei Kinder. Aus einer früheren Beziehung hat Sido zudem zwei weitere Söhne.

Charlotte und der Rapper waren von 2012 bis 2020 verheiratet. Trotz ihrer Scheidung sind die beiden aber bis heute freundschaftlich miteinander verbunden. Auch mit seiner neuen Partnerin Georgina versteht sich Charlotte gut, wie sie immer wieder mit gemeinsamen Fotos auf Instagram beweist. So teilte sie im vergangenen April beispielsweise einen Schnappschuss, der sie mit Sido und Gia im Disneyland Paris zeigt.