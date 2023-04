Baby-Glück für Marina Hoermanseder: Die GNTM-Gastjurorin ist wieder schwanger!

Das Wichtigste in Kürze Marina Hoermanseder hat sich als Modedesignerin und GNTM-Gastjurorin einen Namen gemacht.

Im November 2020 kam ihr erstes Kind zur Welt.

Jetzt erwartet die gebürtige Österreicherin wieder Nachwuchs. Alle Infos dazu bekommst du hier.

Anzeige

Im November 2020 stand für Marina Hoermanseder ein ganz besonderes Ereignis an. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Gastjurorin ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Fans dürfen sich seit der Geburt ihrer Tochter Lotti Zoé Miami regelmäßig über Fotos des Mutter-Tochter-Duos bei Instagram freuen. Nun verkündet Marina überglücklich: Lotti bekommt ein Geschwisterchen!

Marina Hoermanseder macht ihre Schwangerschaft bei Instagram öffentlich

Nachdem die Modedesignerin ihre Community in den vergangenen Wochen immer seltener an ihrem Privatleben teilhaben ließ, meldet sie sich nun bei Instagram zurück - mit überraschenden Neuigkeiten: Sie ist wieder schwanger! Auf ihrem Profil teilt Marina Hoermanseder drei Fotos, auf denen ihre Tochter Lotti mit dem Familienhund Taco zu sehen ist. Die Kleine trägt auf den Bildern einen Pullover, auf dem "Big Sister" steht und hält dabei freudestrahlend zwei Ultraschallbilder in den Händen. Dazu schreibt sie:

Lotti wird eine große Schwester! Marina Hoermanseder, , 2023

Zusätzlich macht die gebürtige Österreicherin in ihrem Beitrag auch noch einmal deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Partner Paul Harlem ist. "Ich liebe dich", schwärmt sie und markiert dabei den Account ihres Freundes.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Zahlreiche VIPs beglückwünschen Marina Hoermanseder

In den Kommentaren melden sich unzählige Promis zu Wort - darunter beispielsweise die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anna Maria Damm, die selbst erst vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Mutter geworden ist. "Wie süß ist das bitte? Glückwunsch euch", schreibt die Influencerin. Sängerin Jasmin Wagner überbringt ebenfalls ihre Glückwünsche: "Wie wunderbar!!! Schönste News! Schönste Familie." Doch damit nicht genug: Designer Dawid Tomaszewski scherzt in den Kommentaren sogar, dass Marinas Partner Paul Harlem bald eine eigene Fußballmannschaft bekommt.

Marina Hoermanseder wollte schon immer Mutter werden

Im Juni 2020 hatte die 37-Jährige in einem Interview mit "spot on news" ausgeplaudert, dass sie schon immer eine eigene Familie gründen wollte. "Wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon drei Kinder. Aber im Leben kommt immer alles ein bisschen anders als geplant", gab sie gegenüber der Nachrichtenagentur preis. Ihr erstes Kind sei zwar nicht geplant gewesen, "aber wir wussten, dass wir eines möchten - dass es dann so schnell klappt, war perfektes Timing."